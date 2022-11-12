Нашелся литовец, который выиграл в лотерею 5,4 млн. евро

Счастливый билет Vikinglotto счастливчик купил 31 октября после обеда в магазине Maximа, на ул. Статибининку, 4, в Пакруоисе. Он ехал на кладбище и зашел в магазин за свечами. У кассы он решил купить лотерейный билет.

"Он выиграл главный приз - 5 449 588 евро. Именно эта комбинация из 7 цифр была в купленном в Пакруоисе билете", – сказала представитель компании Olifėjа Рената Мозурайте.

Человек, который выиграл главный приз, 2 ноября не смотрел передачу, в во время которой в Норвегии стал известен билет-победитель. Поскольку было много работы, он не проверил билет и на следующий день. Потом родственник напомнил ему о билете, сказав, что кто-то в Пакруоисе выиграл главный приз.

"Победитель сохранил здравый рассудок. Он сказал, что рад, но понимает всю ответственность, надо эти деньги использовать должным образом. Сначала он намерен отдохнуть с близкими, отправиться в путешествие. Часть суммы он намерен пожертвовать учреждениям здравоохранения, благотворительным организациям. Мы предложили этому человеку и помощь специалистов, финансовых консультантов", – сказала Мозурайте.

Это уже второй человек в Литве, который выиграл крупный приз Vikinglotto. В марте жительница Утены выиграла 5,8 млн. евро. И это только в этом году. В прошлом году вильнюсец выиграл в Vikinglotto 13 млн. евро.