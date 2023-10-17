Население Вильнюса быстро растет, литовцев в нем всего 2/3

Все эти люди говорят в основном по-русски, а у Литвы нет никакой политики интеграции. В Вильнюсе на 40 000 белорусов работает лишь одна белорусская школа, а у 30 000 украинцев нет ни одной украинской школы.

Уже сейчас многие замечают, что литовский в Вильнюсе уступает место русскому, а подсчеты показывают, что литовцев в Вильнюсе меньше 2/3.

В последнее время все больше украинцев учит литовский язык. Сейчас 18% проживающих в Литве украинцев указывает, что незнание литовского мешает трудоустройству.

"Я уже посещаю третьи курсы. Прежние не дали никакой пользы. А эти мне понравились, поскольку я вижу результат", – сказал Кирилл из Украины.

В последнее время в Литву приезжают не только беженцы из Украины, но и граждане других стран, для которых русский - родной язык. По новейшим данным, во всей Литве проживает больше 200 000 русскоязычных, у которых есть вид на жительство в нашей стране. Это, не считая русскоязычных граждан Литвы.