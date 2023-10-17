Население Вильнюса быстро растет, литовцев в нем всего 2/3

Все эти люди говорят в основном по-русски, а у Литвы нет никакой политики интеграции. В Вильнюсе на 40 000 белорусов работает лишь одна белорусская школа, а у 30 000 украинцев нет ни одной украинской школы.
Уже сейчас многие замечают, что литовский в Вильнюсе уступает место русскому, а подсчеты показывают, что литовцев в Вильнюсе меньше 2/3.
В последнее время все больше украинцев учит литовский язык. Сейчас 18% проживающих в Литве украинцев указывает, что незнание литовского мешает трудоустройству.
"Я уже посещаю третьи курсы. Прежние не дали никакой пользы. А эти мне понравились, поскольку я вижу результат", – сказал Кирилл из Украины.
В последнее время в Литву приезжают не только беженцы из Украины, но и граждане других стран, для которых русский - родной язык. По новейшим данным, во всей Литве проживает больше 200 000 русскоязычных, у которых есть вид на жительство в нашей стране. Это, не считая русскоязычных граждан Литвы.
Каждый четвертый иностранец в Литве - белорус. Немалая часть приезжих белорусов - высококвалифицированные специалисты. Больше всего белорусов живет в Вильнюсе, возможно, потому что от Вильнюса недалеко до границы с Беларусью.
Место жительства в Вильнюсе декларировали 11 000 украинцев и около 7000 россиян. По данным Центра реестра, каждый 12 приезжий в Вильнюсе говорит по-русски.
Департамент статистики сообщает, что в Вильнюсе живет около 630 000 человек. 400 000 - литовцы. Остальные - люди других национальностей. В основном русскоязычные. Литовцев в Вильнюсе меньше 2/3.
Однако Департамент миграции отмечает, что эти данные не показывают реальное количество иностранцев в конкретном городе. Ведь в городе в одной квартире может быть декларировано несколько иностранцев, которые могут работать в другом конце Литвы.
В последнее время значительно выросло число граждан Средней Азии. За полгода число киргизов выросло в 6 раз, таджиков в 8. Узбеков меньше чем за два года стало в 4 раза больше.
"Работодателям не хватает рабочей силы, не хватает строителей, водителей, мясопереработчиков, подсобных работников", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
"Мы как государство могли бы задать себе вопрос – сколько нам в Литве нужно дешевой рабочей силы?" – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.
Бесплатно учить литовский в Литве могут только украинцы.
"Я работал удаленно в одной украинской компании, но там начались увольнения, поэтому я стал искать работу. Владение литовским сделало меня увереннее", – рассказал Кирилл из Украины.
Другим иностранцам надо платить за курсы литовского. В некоторых случаях курсы стоят 2000 евро. Навицкене сказала, что учить литовский хотят не все. Правда, и плана для интеграции всех приезжих пока нет.
"Приезжают люди работать к конкретному работодателю, как вам известно, есть система квот, позволяющая искать работников в других странах", – сказала министр.
Еще недавно всего 1/10 украинцев хотела учить литовский. Но в последнее время число желающих быстро растет.
"С марта следующего года на украинцев не будет распространяться льгота, они должны будут владеть литовским на определенном уровне. Поэтому мы стараемся привлечь как можно больше украинцев", – сказала представитель Международной организации по миграции Эгле Сташкунайте.
По мере роста числа русскоязычных жителей в Литве, встает вопрос нехватки школ и детских садов. Больше всего русскоязычных сейчас живет в Вильнюсе. Но муниципалитет успокаивает, говоря, что места для всех хватит.
"Сегодня в детских садах есть около 600 свободных мест – 400 на литовском и по 100 на русском и польском языках", – сказала представитель администрации муниципалитета Алина Ковалевская.
По данным Департамента статистики, в Вильнюсе проживает 40 000 уроженцев Беларуси и 23 000 уроженцев Украины. Немалая их часть приехала в Литву с детьми, детям нужны детские сады и школы.
Однако в столице есть лишь несколько школ нацменьшинств - одна белорусская и две частные украинские. Поскольку выбор небольшой – родители отдают детей в русскоязычные школы. Некоторые из этих школ открыли отдельные классы для украинцев.