"Нас слишком много – звучит угрожающе". Белорусы Литвы – о санкциях, страхах и планах на будущее

В Литве белоруска живет больше шести лет, имеет постоянный вид на жительство, однако не чувствует, что на 100% вписалась в литовское общество. Основная причина – язык. "Я увлекаюсь волейболом и играю в местной команде, благодаря чему мне удалось постепенно выучить литовский язык до среднего уровня. Этого достаточно, чтобы почти все понимать и общаться в повседневной жизни, но маловато, чтобы установить более прочные социальные связи с литовцами. Не скажу, что мне все нравится в этой стране, но в последние годы Литва развивается с экономической точки зрения. На моих глазах в лучшую сторону изменилась и миграционная политика: упростились условия и порядок для подачи документов", – сказала Наталья.

"Моя первая реакция – шок. Представьте: люди живут в Литве не один год, у многих здесь есть семьи, дети ходят в школу. И что им делать – бросить все и уехать в другую страну? Видимо, литовцы начинают забывать о протестах белорусов в 2020 году, поэтому о своей гражданской позиции и про отношение к войне, думаю, стоит говорить громче и чаще, подавать петиции, защищать свои права. Да, в настоящее время для белорусов действуют некоторые исключения, но все равно твое проживание в стране очень зыбко: нет литовского паспорта – ты уязвим, нет уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, эти вопросники – фикция, а не проверка. Вот реальный пример из жизни: один мой знакомый с пророссийской позицией просто "правильно" заполнил анкету – и ему ничего. Даже некоторые литовцы поддерживают Россию, но угроза нацбезопасности – это все равно белорусы".