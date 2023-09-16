"Нас слишком много – звучит угрожающе". Белорусы Литвы – о санкциях, страхах и планах на будущее

В Литве по ВНЖ живет около 60 000 белорусов, и многие из них серьезно беспокоит вопрос: что делать, если санкции ужесточат? Тем более что позиция президента Литвы Гитанаса Науседы (хотя он не внес в Сейм проект по объединению ограничений в отношении белорусов и россиян) не изменилась, силовые ведомства согласны с позицией президента. Пока политики спорят, белорусы рассказали, чего боятся, на что надеются и как нынешняя повестка меняет (или нет) их планы.
"Сначала айтишников пригласили, а сейчас могут потерять"
Айтишник Олег (все имена в тексте изменены в целях безопасности собеседников) уехал из Беларуси осенью 2021 года. После выборов и мирных протестов в 2020-м в стране начались репрессии, гайки закручивались все сильнее.
"Помню, тот период в жизни был очень тревожным: каждый день кого-то задерживали, сажали в тюрьму, кто-то бежал, опасаясь ареста. Страхи и переживания потихоньку накапливались, и я перестал понимать, насколько безопасно оставаться в стране. Кроме того, мне не хотелось платить там налоги, часть которых шла на зарплаты силовиков, избивавших белорусов", – говорит мужчина.
В итоге Олег переехал в Украину: отсутствие языкового барьера, безвизовый въезд и привлекательная программа для белорусских айтишников (возможность получить ПМЖ в первый год проживания) сыграли решающую роль при выборе страны для релокации. Однако спустя несколько месяцев, когда Россия вторглась в Украину, пришлось экстренно выезжать в Молдову и решать, что делать дальше:
"Сначала я думал про переезд в Польшу: если ты цифровой кочевник или работаешь в сфере IT, она предлагает визу Poland Business Harbour. Меня останавливало только одно – риск не найти жилье из-за большого наплыва мигрантов из Украины. Литва давала разрешение на проживание и работу в ЕС по Blue Card, так что ее я тоже рассматривал. На тот момент IT-компания из Беларуси, в которой я работал, уже зарегистрировалась и открыла свой офис в Вильнюсе. Она предложила мне такой вариант: поехать в Турцию и сделать там национальную визу (на основании приглашения на работу в Литву). Я подумал и согласился".
Олег получил ВНЖ по Blue Card летом 2022 года, успел более-менее адаптироваться к новой стране и уже строил долгосрочные планы: он не верит, что в Беларуси ситуация изменится очень быстро. Однако он не уверен, что и в Литве он останется надолго, как думал еще полгода назад:
"И домой я не могу сейчас вернуться, и жизнь в Литве – на фоне разговоров об ограничениях для белорусов – это стресс. Конечно, я слышал такие аргументы, мол, никаких санкций еще не ввели и вряд ли их примут вообще. Я бы хотел возразить: сегодня президент Литвы не вносит поправки в Сейм, а послезавтра Лукашенко психанет и создаст новые угрозы. И все – Литва отреагирует мгновенно. А если мне не продлят вид на жительство, где мне жить? В последний момент бегать, искать, где получить ВНЖ? Так, может, лучше заранее, без спешки, продумать возможные варианты и переехать туда, где понимают: мигранты платят налоги – значит, они нам нужны?"
"Белорусов слишком много» – эта фраза вообще выбила меня из колеи. Скажи это человек с улицы – я бы закрыл на это глаза, но, когда она звучит из уст советника президента, – это повод задуматься. Эти вопросники (специальная анкета для граждан России и Беларуси, введенная с конца прошлого года) – тоже спорный момент: вряд ли они выявят реальных шпионов, зато добавили людям лишнего стресса. Казалось бы, я не служил в армии и не связан с военными структурами, но когда-то работал в госкомпании по распределению (это обычная практика в Беларуси для тех, кто получал бюджетное высшее образование). Никто ведь не знает, кого завтра посчитают угрозой нацбезопасности... Вот я и пребываю в подвешенном состоянии – без ощущения дома, конкретных планов и в постоянной тревоге", – рассказывает Олег.
По словам белоруса, некоторые его знакомые уже решили переехать в Польшу, где ужесточения не планируют. Другие эту возможность лишь обсуждают. А что касается его личных планов, то он еще не определился – "все будет зависеть от риторики и законов литовских властей".
"Жить в Литве мне комфортно, но, если политики продолжат говорить, что "нас много", ужесточат санкции, мне придется переехать. Хотя я вот думаю: неужели государство выгонит тех, кого само пригласило? Литва же завлекала IT-компании из Беларуси, те платят большие зарплаты своим сотрудникам, а значит, и налоги, внося существенный вклад в ее экономику. И она может их потерять", – говорит Олег.
"Анкеты – это фикция, а не проверка"
Наталья переехала в Литву еще до выборов президента Беларуси в августе 2020 года. Девушка училась в Европейском гуманитарном университете и за время учебы успела дважды побывать в Испании по программе Erasmus. Она не скрывает: возникали мысли перебраться в ту же Испанию или "куда-то еще, где потеплее". Но, когда литовская компания пригласила ее на позицию специалиста (со знанием испанского языка) в сфере логистики и грузоперевозок, Наталья согласилась без долгих раздумий.
В Литве белоруска живет больше шести лет, имеет постоянный вид на жительство, однако не чувствует, что на 100% вписалась в литовское общество. Основная причина – язык.
"Я увлекаюсь волейболом и играю в местной команде, благодаря чему мне удалось постепенно выучить литовский язык до среднего уровня. Этого достаточно, чтобы почти все понимать и общаться в повседневной жизни, но маловато, чтобы установить более прочные социальные связи с литовцами. Не скажу, что мне все нравится в этой стране, но в последние годы Литва развивается с экономической точки зрения. На моих глазах в лучшую сторону изменилась и миграционная политика: упростились условия и порядок для подачи документов", – сказала Наталья.
Первый раз Наталья возмутилась положением дел в Литве весной этого года, когда из-за войны в Украине на обсуждение депутатам вынесли законопроект об ограничениях для белорусов и россиян:
"Моя первая реакция – шок. Представьте: люди живут в Литве не один год, у многих здесь есть семьи, дети ходят в школу. И что им делать – бросить все и уехать в другую страну? Видимо, литовцы начинают забывать о протестах белорусов в 2020 году, поэтому о своей гражданской позиции и про отношение к войне, думаю, стоит говорить громче и чаще, подавать петиции, защищать свои права. Да, в настоящее время для белорусов действуют некоторые исключения, но все равно твое проживание в стране очень зыбко: нет литовского паспорта – ты уязвим, нет уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, эти вопросники – фикция, а не проверка. Вот реальный пример из жизни: один мой знакомый с пророссийской позицией просто "правильно" заполнил анкету – и ему ничего. Даже некоторые литовцы поддерживают Россию, но угроза нацбезопасности – это все равно белорусы".
Как отмечает Наталья, все дискуссии на тему ужесточения санкций вызывают лишь тревогу и чувство неопределенности. Тем не менее ей не хотелось бы переезжать в другую страну и начинать путь мигранта с нуля.
"Какие по факту примут решения в отношении белорусов и какие еще законопроекты предложат к моменту, когда я приду за гражданством, а кто-то другой, допустим, продлить ВНЖ, – не знает никто. Хочется верить, что позицию белорусов все же услышат. Тем более мы не просим для себя привилегий – речь идет о равных для всех иностранцев прав, без выделений их по странам", – подчеркивает женщина.
"Без литовского паспорта ты в зоне риска"
Еще после президентских выборов в 2010-м Катерина потеряла "надежды на светлое будущее в Беларуси", стало понятно: жить в стране, где нет легитимной власти, прав и свободы слова, – бесперспективно. Изначально девушка не планировала жить в Литве так долго, но все сложилось иначе: в скором времени она планирует подавать документы на гражданство и надеется, что "все получится".
"В 2012 году я поступила в ЕГУ, потом – в магистратуру (VDU), нашла работу в сфере маркетинга в гейм-индустрии, получив сначала рабочий ВНЖ, а вскоре и ПМЖ. Могу сказать, что моя жизнь в Литве уже почти устроена: есть интересная работа с перспективой развития, круг друзей и знакомых, я выучила литовский язык, взяла ипотеку для покупки квартиры. Еще чуть-чуть – и, надеюсь, получу литовский паспорт. Плюс ко всему мне нравится жить в этой стране: она развивается в плане технологий, электронных услуг, государство делает шаги в сторону заботы об экологии и защиты животных, хотя хотелось бы больше законодательных изменений в этих вопросах, а еще разрешения на однополые браки" – перечисляет Катерина.
Однако самым волнующим вопросом, который внес некоторую сумятицу в жизнь белоруски, стал нашумевший законопроект об ограничениях. "Когда я прочитала самые первые, "жесткие", предложения в этот законопроект, мне стало обидно до слез: во-первых, еще несколько месяцев – и я могу подаваться на гражданство. Во-вторых, Литва поддерживала белорусов в 2020 году, мол, Беларусь – это не Лукашенко, приезжайте, мы вас ждем, а сейчас ставит им палки в колеса. Еще меня удивило, что сами белорусы в чатах не очень активно обсуждали возможные ограничения. Я понимаю: те ребята, кто приехал недавно, легки на подъем: нам не рады – значит, едем дальше. Но когда ты прожил в стране 10 лет, то уже нет желания оставаться "памяркоўным"(«покладистым») белорусом", – говорит Катерина.
Девушка добавляет: "Мне не безразлична безопасность Литвы, я считаю ее своим домом и тоже не хочу, чтобы нарушались ее границы. Сама идея и логика этого законопроекта "на бумаге" мне ясна, но на практике литовцы не понимают всех деталей ситуации в Беларуси (кейсы про белорусов, которые служили в армии, например), а из-за этого страдают невиновные люди".
Когда эмоции слегка остыли, Катерина вместе с несколькими знакомыми составили петицию, собрали около двух тысяч подписей и отправили документ в Сейм Литвы, подавая в том числе письма напрямую его депутатам.
"Мне кажется, они не ожидали, что этот вопрос станет предметом горячего обсуждения и вызовет резонанс в медийном поле. На сегодня поправки не внесли в Сейм Литвы – это хороший знак, но пока расслабляться рано, ведь их могут принять в любой момент. Реалии таковы: нет литовского паспорта – ты все равно в зоне риска. По правде говоря, у меня уже не осталось моральных сил следить за всеми новостями, но и сидеть сложа руки – это не выход. Если потребуется – будем бороться и напишем еще не одну петицию", – обещает белоруска.
Светлана Тихановская: "Мы подготовили компромиссные предложения, которые не повредят белорусам, но ударят именно по режиму"
За комментарием по этой теме редакция Delfi обратилась в Офис Светланы Тихановской. Приводим ответы на наши вопросы Лидера демократических сил Беларуси.
– Как влияют обсуждения уравнивания ограничений для белорусов и россиян на их планы в Литве?
– Независимо от того, какие происходят дискуссии среди политиков, белорусы никогда не забудут поддержки и солидарности литовского народа. Мы очень ценим все, что Литва сделала и делает для Беларуси и наших беженцев. Наша страна оккупирована кровожадным диктатором, и белорусский народ остро нуждается в литовской помощи.
Конечно, разговоры о том, что белорусов надо уравнять с россиянами, ужесточить ограничения, сильно демотивируют и фрустрируют белорусов и белорусское сообщество в Литве. Мы понимаем, почему есть такие предложения – для литовцев вопрос свободы крайне важен, и эти предложения об ограничениях продиктованы заботой о защите Литвы от агентов и провокаторов. Но нельзя, чтобы ограничения ударили по продемократически настроенным белорусам. И мы готовы вместе с литовскими властями искать разумное решение.
Уравнивание белорусов и россиян, любые новые ограничения будут использоваться пропагандой режима, чтобы вбить клин между белорусами и литовцами, показать, мол, смотрите, в Европе вас не хотят видеть, а Россия – единственный выход. Это может стать подарком для Лукашенко и Путина.
В Литве работают десятки тысяч белорусов, в том числе активисты, журналисты, правозащитники, предприниматели, программисты. Они все хотят вернуться домой. Каждую неделю проходят акции у белорусского посольства. Открылись десятки общественных организаций. Белорусы изучают литовский язык, работает белорусская гимназия, есть как минимум три культурные площадки для белорусов. Сотни студентов благодаря стипендиям в ЕГУ получают образование, чтобы потом строить свободную Беларусь.
С одной стороны, надо сохранить и укрепить дружеские отношения между нашими народами, а с другой – более эффективно выявлять агентов режима, предотвращать провокации и следить за исполнением санкций.
– Что было предпринято, чтобы защитить интересы белорусской диаспоры в Литве в этом отношении?
– Я встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой, объяснила ему ситуацию с законом и как это может затронуть тех белорусов, которые протестовали в 2020-м, поддерживают Украину и теперь проживают в Литве. Встречалась со спикеркой литовского Сейма Викторией Чмилите-Нильсон. Мы общались с министерством иностранных дел, литовскими дипломатами и депутатами. Мы в постоянном контакте с Жигисом Павильёнисом, руководителем комитета по иностранным делам. У меня запланированы встречи с представителями политических партий.
Также мы подготовили и компромиссные предложения, которые не повредят белорусам, но ударят именно по режиму Лукашенко. Я постоянно встречаюсь с представителями белорусского сообщества в Литве, выслушиваю их проблемы и пытаюсь решать их вместе с представителями Литвы.
– Планирует ли Объединенный переходный кабинет Беларуси предпринимать что-то еще, чтобы обсуждаемый законопроект остался без поправок для белорусов?
– Я считаю, что решение Сейма не уравнивать ограничения для белорусов и россиян, принятое весной, было правильным. И я надеюсь на мудрое решение уважаемых депутатов Сейма теперь. Надеюсь на понимание и поддержку литовского общества, которое так тепло приняло тысячи белорусов после 2020 года. Мы никогда не забудем этой солидарности литовского народа. Эта солидарность помогает нам продолжать борьбу за освобождение Беларуси и теперь.
Есть идея встретиться с литовскими лидерами мнений. Я готова встречаться со всеми, обсуждать, говорить, спорить, если надо. И я уверена, что вместе мы найдем разумное решение.
"Играть активно, а не в глухую оборону"
У профессора философии Университета Витаутаса Великого Гинтаутаса Мажейкиса имеется собственное видение того, почему литовским политикам не всегда удается учесть интересы белорусов, живущих в Литве.
"Необходимо пытаться постоянно и четко разделять белорусов на продемократически настроенных и пролукашеновских. Следовательно, одних, особенно политически активных, поддерживать через европейские, литовские институты, сотрудничать с ними, а другим, наоборот, закрывать все двери. Дело в том, что литовские политики не всегда различают эти группы белорусов и, как результат, принимают законы, которые касаются всех без исключений", – говорит Мажейкис.
"Кроме того, Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне проводит довольно жесткую политику защиты границ Литвы, при которой не учитывает демократические процессы в Беларуси. Гитанас Науседа же, вероятно, советуется со своей командой, но в то же время польские мнения (о разделении Беларуси на продемократически и пролукашеновски настроенных граждан) также являются важным аргументом для него. Вот и выходит, что президент Литвы пытается проплыть между Сциллой и Харибдой, или одним не навредить, а другим помочь. Моя же позиция такова: как и в игре в шахматы, выигрывает тот, кто играет активно, а не в глухую оборону", – добавляет профессор Мажейкис.
По мнению литовского философа, демократические процессы в Беларуси нужно поддерживать, но работая с белорусской оппозицией совместно: "Кабинет Тихановской должен показывать активность, инициативность, оказывать политическое давление на парламентариев. Важно, чтобы ее представители тоже участвовали в разработках документов, связанных с белорусами в Литве, а также защищали их интересы через совместные неправительственные организации белорусов и литовцев. И самое главное – работали не только с президентом и МИД, но и напрямую с Парламентом и особенно с силовыми структурами".
Профессор Мажейкис считает, что Литва сейчас не станет ужесточать ограничения для белорусов в одностороннем порядке: "Во-первых, это всегда согласованная с Польшей и Латвией политика. Во-вторых, я вижу симптомы разрядки той напряженной ситуации, которая наблюдалась в последние месяцы (наемники ЧВК "Вагнер", нелегальные мигранты на границе). А это значит, что на данный момент нет смысла закрывать границы и вводить жесткие ограничения для белорусов. Хотя я бы не питал иллюзий и не исключал вероятности того, что к этим вопросам могут вернуться".