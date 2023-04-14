Нарушителям, выявленным после расследования Delfi, придется возместить ущерб в 46 тысяч евро

Госучреждения не договорились о сферах ответственности

Как выяснил в своем расследовании журналист Томас Янонис, когда выявился факт незаконной вырубки леса, государственные учреждения не приняли оперативных мер по выявлению нарушения, обсуждали между собой, кто должен что-то предпринять. Наконец, в ответ на ситуацию, обнародованную Delfi, прокуратура начала досудебное расследование.

Досудебное расследование было начато 9 февраля. Его проведение поручили сотрудникам полиции.

Марюс, владеющий усадьбой в Виденишском лесничестве, заметил подозрительные рубки на государственной земле. Его данные известны редакции, но он не захотел представляться публично.

"Здесь очень хитрая схема. Лесорубы приезжают на автобусе и рубят лес. На вопрос, что они здесь делают, говорят, что у них есть разрешения. Но их не показывают. Срубленные деревья перевозятся в другое место. Там их рубят на дрова и вывозят. Вывозят в небольших количествах, на которые не требуется разрешение. Перевозки осуществляются постоянно. И все это рядом с усадьбами людей. В последнее время значительно выросли цены на дрова, поэтому воровство происходило по мере надобности. И теперь государство не узнает, кому принадлежал лес. Вот как они защищают лес. С таким отношением скоро все разворуют", - посетовал Марюс.

Сам владелец усадьбы пытался связаться с государственными органами и сообщить о подозрении в краже леса. Однако, по словам Марюса, безрезультатно: они не не могли договориться о том, кто именно контролирует вырубаемый лес. Так что в итоге мужчина обратился за помощью в редакцию. Когда Delfi начала интересоваться ситуацией, выяснилось, что учреждения действительно долго тянули, обсуждая между собой, кто должен предпринимать меры.

Должны заплатить почти 46 тысяч евро

В четверг экологи выпустили пресс-релиз и сообщили, что в результате самовольной вырубки леса в Молетском районе окружающей среде был нанесен ущерб в размере почти 46 тыс евро.

"Должностные лица департамента лесного надзора Департамента охраны окружающей среды после того, как лесничество вывезло всю древесину из самовольно вырубленного государственного леса в Молетском районе у поселка Дундуляй на склад временного хранения, определили объем древесины и подсчитали ущерб, нанесенный лесным ресурсам. Его должны будут компенсировать лица, срубившие деревья", - отмечено в сообщении Департамента охраны окружающей среды.

После замеров самовольно вырубленного государственного леса было установлено, что вырублено 150, 302 кубометра, ущерб лесным ресурсам оценили в 45 678 евро. После сбора неопровержимых доказательств лицам, организовавшим вырубку, были составлены протоколы об административных правонарушениях и им грозит штраф в размере до 1200 евро, а также возмещение ущерба, причиненного окружающей среде.

Должностные лица установили, что незаконные рубки (без разрешения) проводились на государственном неоформленном земельном участке (земельный участок не имеет уникального и кадастрового номера), отнесенном в соответствии с Государственным кадастром лесов к лесным угодьямм Аникщяйского рергионального отделения Дубингяйского (бывшего Виденишского) лесничества.

В настоящее время Молетский районный комиссариат полиции продолжает досудебное расследование по ч.1 ст. 22 и ч.1 ст.178 УК, которому сотрудники департамента предоставили всю необходимую информацию.