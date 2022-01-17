Нарушители правил изоляции ходили к врачам и в магазины

По данным расследования в конце 2021 г у женщины диагностировали COVID-19. Специалисты Национального центра общественного здравоохранения уведомили ее о необходимости изолироваться, однако она не выполняла это требование.
Через три дня после начала изоляции женщина отправилась в гости к родственнице. Соседи увидели, что женщины распивают алкогольные напитки. Люди знали, что одна из женщин больна коронавирусом. Поэтому об инциденте сообщили в полицию.
Еще две жительницы Шилутского района за аналогичные нарушения получили штрафы.
43-летняя жительница Шилутского района за два дня до окончания срока изоляции поехала за покупками в Шилуте, ей назначен штраф в размере 1800 евро.
55-летняя жительница Шилутского района получила штраф в размере 2000 евро за то, что во время изоляции отправилась на визит к врачу (визит был согласован до того, как женщина заболела).
Наказание за нарушение порядка изоляции ждет и 35-летнего жителя Шилутского района. Больной коронавирусом молодой человек ездил в Шилуте и встречался с другим жителем, поставив под угрозу его здоровье и жизнь. Дело передано в суд, который и назначит наказание подозреваемому.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве в силу вступили новые правила управления COVID-19: что меняется (11)
Из-за распространения штамма "омикрон" в Литве с 17...
Около мобильного пункта в Вильнюсе выросли очереди: сообщают, кого не примут
17 января в обед (около 13 ч.) около мобильного пункта...
"Делегация граждан" от Литвы поехала в Минск за "хорошими отношениями" Эксперт предупреждает о пропаганде (29)
Назвавшаяся "делегацией граждан" из Литвы группа людей...
Из-за снегопада самолеты из Риги направляются в аэропорты Литвы (1)
Часть самолетов, которые должны были совершить посадку...
В Литве меняется порядок выдачи больничного в связи с COVID–19 (1)
С 17 января больничный, связанный с COVID–19, в Литве...