Нарушители правил изоляции ходили к врачам и в магазины

По данным расследования в конце 2021 г у женщины диагностировали COVID-19. Специалисты Национального центра общественного здравоохранения уведомили ее о необходимости изолироваться, однако она не выполняла это требование.

Через три дня после начала изоляции женщина отправилась в гости к родственнице. Соседи увидели, что женщины распивают алкогольные напитки. Люди знали, что одна из женщин больна коронавирусом. Поэтому об инциденте сообщили в полицию.

Еще две жительницы Шилутского района за аналогичные нарушения получили штрафы.

43-летняя жительница Шилутского района за два дня до окончания срока изоляции поехала за покупками в Шилуте, ей назначен штраф в размере 1800 евро.

55-летняя жительница Шилутского района получила штраф в размере 2000 евро за то, что во время изоляции отправилась на визит к врачу (визит был согласован до того, как женщина заболела).

Наказание за нарушение порядка изоляции ждет и 35-летнего жителя Шилутского района. Больной коронавирусом молодой человек ездил в Шилуте и встречался с другим жителем, поставив под угрозу его здоровье и жизнь. Дело передано в суд, который и назначит наказание подозреваемому.