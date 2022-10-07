Нарушители ответственности не избегут: вскоре на дорогах появится еще больше постов контроля скорости

О новых ПКС LNK рассказал глава Литовской службы дорожной полиции Витаутас Грашис.

На вопрос, где появятся новые ПКС, он ответил, что такие приборы принадлежат не полиции, а Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД), она и решает, где их устанавливать. Однако он заверил, что чаще всего такие ПКС устанавливают на аварийных участках.

"Их обычно устанавливают там, где происходит много ДТП, причиной которых бывает превышение скорости", – сказал Грашис.

Грашис сказал, что самые большие проблемы, связанные с превышением скорости, фиксируются в крупных городах и рядом с ними.

По его словам, появление ПКС в таких местах будет побуждать сознательность участников движения. Грашис признал, что благодаря ПКС фиксируется больше нарушений.

"До ушей водителей уже дошло, что такие системы действуют на дорогах, но вот до мозга - не всем. К сожалению, в Литве часто превышают скорость. Конечно, статистика несчастных случаев на дорогах улучшается. Хотелось бы, чтобы ситуация была лучше", – сказал Грашис.

Он отметил, что чаще всего фиксируют превышение скорости на 20 км/ч, но бывают и больше 50 км/ч.

"Уровень сознательности водителей растет, но хотелось бы, чтобы темп этого роста ускорился. Конечно, радары фиксируют и такие нарушения как отсутствие страховки или техосмотра, а это показывает, что ответственности водителям пока не хватает", – сказал он.