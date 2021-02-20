Нарушение правил, приводящее к печальным последствиям - не все понимают важность этого требования

Шведский инженер Нильс Болин создал трехточечный ремень безопасности, которым пользуются и в наши дни. В 1985 году Германское патентное ведомство даже отметило это изобретение в числе восьми, принёсших человечеству самую большую пользу за последние 100 лет.

И не зря, доказано, что правильное использование ремней безопасности сокращает количество летальных исходов на 45–50%, а использование современных трехточечных ремней снижает риск на 70%. Так почему же находятся люди, которые не пристегиваются ремнями? По словам инструктора Йонаса Грибаса, часто это связано с неверными убеждениями людей.

"С 2006 г. в Литве по закону все находящиеся в машине должны пристегиваться ремнями безопасности, но даже после принятия такого закона, многие водители его не соблюдали. Спустя 15 лет ситуацию можно оценить как улучшившуюся, но все еще находятся люди, которые не пристегиваются и объясняют это спешкой или неудобством, несмотря на то, что при правильном использовании ремней они никакого дискомфорта не доставляют", – сказал собеседник.

Сохранились старые привычки

Если большинство едущих впереди понимает, что пристегиваться надо, то пассажиры на задних сидениях все еще пристегиваются неохотно.

"До сих пор многие считают, что на заднем сидении пристегиваться не обязательно. Однако в законе ясно сказано, что если в машине есть ремни безопасности сзади, то пассажиры обязательно должны пристегиваться. Кому-то кажется, что пассажиры на заднем сидении находятся в большей безопасности, но на самом деле сидящий сзади может удариться о переднее сидение, поранить сидящего спереди или даже вылететь из машины через ветровое стекло", – сказал Грибас.

Некоторые люди застегивают ремень только на животе, но это, по словам инструктора, то же самое, что не пристегиваться.

"Правильно застегнутый ремень должен идти через грудь и снизу на талии", – сказал собеседник.

Безопасность детей должны обеспечить родители

Когда говорим о превенции, не надо забывать о детях. Некоторые родители в целях экономии или недостаточной осведомленности не покупают детям автомобильные кресла, несмотря на то, что по закону их надо использовать. Размер такого кресла зависит от того, сколько весит ребенок.

Есть 5 групп детских автомобильных кресел:

1. Группа 0. Автокресла для новорожденных. Ребенок располагается лежа. Их используют для детей весом до 10 кг и закрепляют на заднем сидении автомобиля.

2. Группа 0+. Для младенцев до 13 кг. Эти автокресла-переноски "бэби-коконы" устанавливаются лицом против хода движения на переднем или заднем сидении. Если такое кресло установлено на переднем сидении, важно отключить подушки безопасности в этом месте.

3. Группа I. Автокресла для детей, которые уже могут сидеть сами. Используются пятиточечные ремни безопасности. Эти детские кресла, как правило, имеют несколько положений наклона (для бодрствования и сна). Их пристегивают автомобильными ремнями.

4. Группа II. Автокресла для детей весом 15-36 кг и ростом до 150 см. Их также дополнительно закрепляют ремнями безопасности. Устанавливаются только по ходу движения на заднем сиденье.

5. Группа III. Для детей 22 кг и больше. В самой старшей группе в качестве устройства безопасности используются только сиденья-подкладки. Ребенок в этом случае фиксируется штатными автомобильными ремнями. От бокового удара такое сиденье не защищает.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ГП Литовская дирекция автомобильных дорог.