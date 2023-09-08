Наркотики в школах: вопрос комиссара к родителям - откуда у детей тысячи евро?

"Мы насчитываем десятки группировок и сотни их членов. Мы выявили их, следим за ними, контролируем. Только не все люди находятся в пределах досягаемости, некоторые находятся далеко от Литвы", – сказал Пожела.

По словам генкомиссара, полиция сейчас тщательно следит за группировками, действующими в этой сфере. Правда, немалая часть преступников из Литвы , которые руководят этим бизнесом, находится за границей, поэтому полицейским сложно их поймать, особенно это касается главарей.

"В прошлом году разгромлены две опасные преступные группировки из Каунаса", – сказал Пожела. Сейчас и в Литве и в Европе основной источник, за счет которого преступники получают прибыль – наркотики.

В пятницу министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте посетила Каунас , где вместе с генкомиссаром полиции и руководством полиции города обсудили криминогенную обстановку в городе.

В центре внимания на этой неделе оказался вопрос распространения наркотиков среди школьников, поскольку портал 15min опубликовал расследование на эту тему.

Delfi тоже ранее писал о группах в Telegram-каналах, через которые распространяют наркотики.

Заместитель главы комиссариата Каунасского округа Дарюс Плявга сказал, что в силу появления новой специфики, полиции приходится менять тактику.

"Мы будем много работать, изменим тактику, сейчас уже меняем, это касается распространения наркотиков среди несовершеннолетних. У нас есть результаты, в этом году было 8 таких дел, они связаны и с другими странами. Мы выявили, кто распространяет, кто основные действующие лица. Это немного другие преступления, другие люди, тут полиция должна быть особенно активной и искать новые модели действия", – сказал Плявга.

Пожела в свою очередь сказал, что вопрос распространения должен быть адресован не только полиции.