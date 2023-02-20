Наркотики среди несовершеннолетних: в прошлом году в столице возбуждено 5 досудебных расследований

"В 2022 году, по крайней мере Вильнюсская окружная прокуратура провела 5 досудебных расследований по факту употребления наркотических и психотропных веществ со случаями отравления несовершеннолетних лиц, детей в школах. Это была совершенно новая тенденция, потому что в 2021 году таких досудебных расследований у нас не было, а в 2022 году их было уже 5", – сказал Ю. Рекснис на пресс-конференции в Сейме в понедельник.

"Мы считаем, что они связаны с распространением электронных сигарет, а именно с используемыми для них новыми жидкостями, содержащими наркотические вещества. Это настораживает, потому что, как показывает наша практика, несовершеннолетние уверены в том, что употребление, хранение наркотических веществ в небольших количествах как бы легально. Такая установка относительно употребления наркотических веществ среди несовершеннолетних вызывает тревогу", — подчеркнул старший прокурор 1-го отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры.

В полиции не осталось специалистов для реализации превентивных программ

По словам председателя Профсоюза полиции Литвы Ромы Катинене, распространение наркотиков среди школьников является следствием проведенной несколько лет назад реформы полиции.

"(...) Проведенная несколько лет назад реформа полиции с упразднением инспекторов по делам несовершеннолетних, по сути, вероятно, через несколько лет приводит с своим последствиям, которые вполне очевидны, потому что это были действительно сугубо специализированные сотрудники, основной задачей которых была превенция преступных деяний среди несовершеннолетних и работа с лицами, склонными к совершению преступления", – отметила на пресс-конференции Р. Катинене.

По словам Р. Катинене, раньше полиция проводила больше курсов и проектов, связанных с формированием вредных привычек. Например, в школах проводились мероприятия по выявлению следов наркотических веществ. Однако, отметила она, на сегодняшний день нет возможности реализовать такие программы из-за нехватки специалистов.

"Большое внимание уделялось реализации различных курсов и проектов на тему формирования вредных привычек. Проводились различные мероприятия, когда в школах проверялись поверхности с целью установить, в какой степени в школе могут быть доступны наркотические вещества. Сегодня невозможно организовать такие мероприятия из-за массовой нехватки таких специалистов", – подчеркнула Р. Катинене.

"И в процессе общения с сотрудниками полиции можно однозначно утверждать, что профилактика в этой области стала хуже", — подчеркнула председатель Профсоюза полиции.