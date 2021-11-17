Напряжение на границе: собака ослепленного белорусами литовского пограничника укусила мигранта

Пресс-атташе СОГГЛ Гедрюс Мишутис информировал BNS, что инцидент произошел, когда литовские пограничники перебрасывали вещи мигрантов с территории Литвы на территорию Беларуси, чтобы иностранцы не устроили в Литве лагерь.

"Ситуация с кинологом была такая, что белорусы все время светили нашим сотрудником в глаза прожекторами, расстояние между теми и другими было небольшое (...). Тогда кинолог был ослеплен, и собака схватила за спальный мешок, только после этого кинолог увидел, что там что-то двигается, и сразу оттащил собаку", – сказал представитель СОГГЛ.

По его словам, мигрант, которого укусила собака, не пострадал.

"Через толстый спальный мешок, через одежду, чтобы кто-то пострадал - такого не было. Они всю ночь там провели – никакой скорой не было. Остались возле границы и спокойно там простояли. Утром они в сопровождении белорусских должностных лиц стали двигаться вдоль границы и сейчас они продвинулись более чем на восемь километров вдоль границы. Их сопровождают немалые силы белорусов", – сказал Миушутис.

На видеозаписи, которой белорусские пограничники поделились со СМИ, видно, как несколько литовских пограничников, один из которых держит на поводке служебную собаку, пытаются вытеснить мигрантов, лежащих на земле в спальных мешках.

Один из мигрантов при приближении литовских пограничников с собакой встает, встают и несколько других иностранцев, однако один из мигрантов остается лежать, и собака литовского пограничника кусает его за ногу.

Литовские пограничники в среду поделились видеоматериалом с того же места, однако момента, когда мигранта кусает собака, на этой записи не было. И все же на ней виден белорусский пограничник, включивший прожектор.

СОГГЛ в среду утром сообщила, что в этой группе из 13 мигрантов были только взрослые мужчины, представившиеся иракцами.

Они сказали литовским пограничникам, что прилетели в Минск и были задержаны белорусскими должностными лицами, потом насильно доставлены на границу с Литвой, где их вынуждали идти в Литву, куда они идти не хотят – они хотят попасть на границу с Польшей и дальше, в Западную Европу.

Как сообщает погранведомство, поскольку белорусские пограничники не позволили мигрантам вернуться вглубь страны и добраться до Минска, иностранцы хотели обосноваться на ночь, по их собственным словам, "в нейтральной зоне" между двумя государствами.

По сообщению СОГГЛ, такого понятия как "нейтральная территория" не существуют. Есть линия границы, по одну сторону которой – территория Литвы, по другую – Беларуси. Поэтому литовские пограничники не позволили мигрантам устроить лагерь – перебросили на белорусскую сторону сложенные на территории Литвы вещи.

Также литовские пограничники сказали, что использовали звуковые и световые сигналы автомобилей, привлекли кинолога с собакой, предупредили мигрантов не устраивать лагерь на территории Литвы.