Направления к врачу оказалось недостаточно, жительница Вильнюса возмущена: так искусственно увеличивают очереди

Семейный врач сказала женщине, что в Центральной поликлинике очереди к ортопеду-травматологу большие, поэтому стоит обращаться за консультацией в другие учреждения.

"Через систему e.sveikata я нашла место в Клинике ортопедических услуг. Зарегистрировалась и две недели ждала визита. У меня с собой были три рентгеновских снимка, но меня информировали, что врач ознакомиться только с одним, несмотря на то, что жалобы были на боли в разных местах", – сказала Виктория.

Врач во время визита сказал ей, что одно направление - это один диагноз,поэтому он будет консультировать только по одному вопросу (кроме болей в суставах, женщина жаловалась на плоскостопие).