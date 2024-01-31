Напоминание клиентам: настал последний день для использования накопленных на дисконтных картах Iki средств

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в сети Maxima - последний месяц
ru.DELFI.lt
„Ačiū“ kortelė
„Ačiū“ kortelė
ФОТО: Įmonės nuotr.

Торговая сеть Maxima предупреждает владельцев дисконтных карт Ačiū – только в феврале можно использовать накопленные в 2023 г на карте деньги, с марта их не останется. Владельцы дисконтных карт Iki могут воспользоваться этими деньгами только до 31 января включительно.

Сеть Maxima напоминает, что остаток средств за 2023 г. будет аннулирован с 1 марта, их надо использовать до 29 февраля включительно.

Сеть напоминает, что во время каждой покупки на виртуальный счет владельцы Ačiū получают 1% от стоимости покупки или 5% – в течение первого месяца после открытия нового магазина.

Представитель Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что на виртуальные счета покупателей сеть переводит около 1,8 млн. евро в год.

Во время каждой покупки можно заплатить за товары деньгами Maximа (до 99% суммы).

Delfi уже писал, что похожий порядок действует и в магазинах сети Iki, только использовать деньги надо до последнего дня января - до 31 января.

Порядок в сети Rimi Lietuva иной. Пресс-секретарь этой компании Эгле Красаускене сказала, что у них подсчет ведется иначе.

Деньги на дисконтной карте Mano Rimi можно использовать в течение года с того дня, как они поступили на счет.

"Скажем, если деньги появились на карте в июле, значит, действуют они до июля следующего года, а если в декабре, то до декабря. Эта система более гибкая, деньгами на карте можно воспользоваться в течение года, покупателей не ограничивают", – сказала она.

В Norfа ситуация похожая, только срок использования денег короче.

"Евро на карте Norfа действуют 6 месяцев со дня последней покупки. Если за 6 месяцев ни разу карта Norfа не будет использована, то средства на ней аннулируются", – сказал представитель сети.

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