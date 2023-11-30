Напоминание для водителей: не отчистил номерной знак — штраф до 340 евро

 
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ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
С наступлением зимы полиция напоминает водителям о необходимости выполнять элементарные действия, необходимые не только для безопасного вождения, но и для обслуживания автомобиля, об этом пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

Одним из требований является обязанность протирать регистрационные номера автомобиля, которые зимой зачастую покрыты снегом и грязью и плохо видны

Штраф до 340 евро

За вождение автомобиля с заляпанными номерными знаками грозит штраф. Однако могут быть сделаны исключения. Например, если идет сильным снег и метет вьюга.

Полицейские оценивают каждую ситуацию индивидуально, принимая во внимание погодные условия и иные обстоятельства. Если полицейский заметил, что номерной знак не виден, но на дороге грязь, а с неба сыпется снег, то страж правопорядка может просто сделать замечание и попросить номер почистить. Однако, если снег выпал неделю назад, а номера все еще грязные, то в этом случае можно судить о злонамеренном игнорировании и привлечь к ответственности.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление автомобилем с замазанными или иным образом скрытыми номерными знаками карается штрафом в размере от 240 до 340 евро.

Однако, даже если полиция вас и не оштрафует, вы не сможете въехать на парковку под шлагбаумом. Поэтому в любом случае лучше проверить, действительно ли видны ваши номерные знаки, прежде чем садиться за руль.

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