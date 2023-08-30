Напоминание: 1 сентября алкоголь в Литве не купишь

Цель этого запрета – воспитание сознательного общества и напоминание о том, что употребление алкоголя и учеба не совместимы.

1 сентября специалисты департамента особое внимание уделят контролю, поэтому вместе с полицией будут проводиться рейды.

1 сентября 2022 года в Вильнюсе и его окрестностях также проверяли места продажи алкоголя, а ночью инспекторы посетили места развлечений, популярные среди молодежи – ночные клубы, бары и т.д. Тогда были установлены 4 нарушения. Одно из них - в барах алкоголь был продан в бутылках и вынесен из помещения, 1 сентября такая торговля строго воспрещена.

Другое нарушение - в ночном клубе в 23 ч. алкоголь распивали несовершеннолетние лица. По действующим законам, в Литве алкоголь покупать у употреблять могут лица старше 20 лет.

Напомним, что за продажу алкоголя 1 сентября и за продажу алкоголя лицам младше 20 лет, грозит штраф в размере 144-579 евро, за повторное нарушение в течение двух лет – штраф 579-1448 евро.