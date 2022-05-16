Налоговая предупреждает: не отреагировавших на сообщение ждут неприятности

"Мы призываем жителей не медлить и не ждать напоминаний, сегодня же подключиться к EDS, заполнить декларацию и заплатить подоходный налог. Это важно сделать как можно скорее, пока не накопилась значительная задолженность в виде пени", - сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис, прибавив, что жители, которые сталкиваются с финансовыми проблемами, могут обратиться в ГНИ и попросить выплатить задолженность частями, составив соответствующий договор.

По данным ГНИ, большую часть людей, которые не декларировали доходы, составляют люди, занимающиеся индивидуальной деятельностью – 45 000, еще 22 000 человек должны подать декларации, так как был применен слишком большой ННМ, еще 15 000 - продали имущество, которым располагали меньше 10 лет.

Еще 10 000 не подали имущественные декларации. Представитель ГНИ отметил, что это должны сделать политики, госслужащие, главы бюджетных, муниципальных компаний и их заместители, судьи, нотариусы и др., а также члены их семей. Этим людям ГНИ также в ближайшее время разошлет напоминания. За несоблюдение порядка этих людей ждет административная ответственность.

Людям, получившим напоминание, дают 10 дней на заполнение деклараций и оплаты налогов.

После того как истек срок подачи деклараций, начинают считать пеню в размере – 0,03% от суммы за каждый день.

Самый удобный способ подачи декларации - через систему EDS. ГНИ консультирует жителей по телефонам 8 5 2191 777 и 1882.