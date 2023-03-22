Налоговая Литвы передала Украине конфискованное имущество стоимостью почти 200 000 евро

"Мы тесно сотрудничаем с украинскими муниципальными администрациями, прислушиваемся к их нуждам и стараемся помочь – оказываем различную гуманитарную помощь. Помимо автомобилей, в прошлом году мы также передали конфискованные подъемники, резиновые лодки, водолазное снаряжение, фонари, фонарики, прожекторы, настольные светильники. Общая стоимость переданного Украине конфискованного имущества составила почти 200 тыс. евро", – сказал канцлер ГНИ Дайнюс Ясюлис, добавив, что в ближайшее время в качестве поддержки также будут переданы мобильные телефоны и планшеты стоимостью более 11 тыс. евро.
По словам ГНИ, транспортные средства переданы представителям администраций Бучи, Сквиры (Киевская область), Краматорска (Донецкая область), Хмельницкого (Хмельницкая область), Народичей (Житомирская область) и Чернобаевской сельской администрации (Херсонская область). В основном это автомобили высокой проходимости с дизельными двигателями, такие как внедорожники, минивэны, тягачи, грузовики, микроавтобусы и пассажирские автобусы, универсалы.
ГНИ также подчеркивает, что на учет ГНИ принимаются только идентифицированные, исправные автомобили, которые можно реализовать. После принятия на учет ГНИ, автомобили, если они не передаются в качестве гуманитарной помощи или литовским бюджетным учреждениям на правах доверительного управления, передаются компаниям, с которыми ГНИ после государственной закупки услуги заключила договор на оказание услуг по продаже, с целью их последующей реализации. Эти автомобили реализуются по ценам, установленным на момент принятия их на учет ГНИ. Если стоимость автомобиля превышает 7 тыс. евро, он продается путем проведения открытых торгов.
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