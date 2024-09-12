Налоговая инспекция, „Содра“ и Служба занятости отказываются от коротких номеров

ГНИ, „Содра“ и Служба занятости информируют, что с 1 октября 2024 года информацию жителям будут предоставлять по общим номерам:
ГНИ по номеру: +370 5 260 5060.
„Содра“ и Служба занятости по номеру: +370 5 250 0883.
Тарифы действуют стандартные, установленные операторами мобильной связи. По этим же номерам можно звонить из-за границы.
Короткие номера ГНИ, „Содры“ и Службы занятости: 1882 и 1883 будут включены до конца сентября. Стоит отметить, что при звонке на эти номера приходится платить дороже.
Длинные номера не потребуют дополнительных расходов ни для тех, кто звонит из Литвы, ни для тех, кто звонит из-за границы.