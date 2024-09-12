Налоговая инспекция, „Содра“ и Служба занятости отказываются от коротких номеров

ГНИ, „Содра“ и Служба занятости информируют, что с 1 октября 2024 года информацию жителям будут предоставлять по общим номерам:

ГНИ по номеру: +370 5 260 5060.

„Содра“ и Служба занятости по номеру: +370 5 250 0883.

Тарифы действуют стандартные, установленные операторами мобильной связи. По этим же номерам можно звонить из-за границы.

Короткие номера ГНИ, „Содры“ и Службы занятости: 1882 и 1883 будут включены до конца сентября. Стоит отметить, что при звонке на эти номера приходится платить дороже.