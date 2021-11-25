Налоговая инспекция разошлет жителям уведомления об уплате налога на недвижимость

"По предварительным данным, в этом году 32 000 жителей декларируют около 13,5 млн. евро налогов на недвижимость. Это не окончательные данные, поскольку ГНИ ждет уточнений", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис, прибавив, что на данный момент налоги задекларировали 2400 жителей (1,2 млн. евро).
Напомним, что налог платят жители, чья недвижимость в общей сложности оценивается более чем в 150 000 евро (или 200 000 евро, если речь идет о многодетной семье).
Стоимость недвижимости можно найти на сайте Центра реестра по адресу недвижимости.
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