Налоговая инспекция: пятница – последний день для уплаты этого налога

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) напоминает, пятница, 15 декабря – последний день для декларации и уплаты налога на недвижимость.

20 000 жителей Литвы декларировали и заплатили 8,6 млн. евро налога на недвижимость. По предварительным данным, это должны сделать еще 15 500 человек.

"Всего этот налог в Литве должны заплатить около 35 000 жителей, они в общей сложности должны заплатить 15 млн. евро", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Налог на недвижимость жители платят за жилые дома и квартиры, дачи, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, постройки для отдыха, за здания научного и религиозного назначения и др., если общая стоимость всего имущества выше 150 000 евро (или 200 000 евро, если применяется льгота). Налог платят с суммы, превышающей необлагаемую налогом. Налог надо заплатить до 15 декабря.

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