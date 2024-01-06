Налоговая инспекция: придется платить и тем, кто ездит на работу на рабочем транспорте

Представитель ГНИ Раса Вирвилене сказала, что, в первую очередь, что касается удовлетворения частных нужд за счет компании, надо начать с того, что использование имущества компании в частных интересах – незаконно, но есть дополнительные налоговые правила, т.е. можно правильно оформить это и заплатить налоги.
По ее словам, несмотря на то, что тенденции положительные, некоторые нарушения удивляют.
"Большая часть компаний правильно считает доходы натурой, а при оценке последних 3 лет, мы наблюдаем положительные тенденции. Доходы натурой за 2022 г. декларировало в 2 раза больше компаний, чем за 2020 г., на 70 млн. евро увеличилась сумма доходов (в 2022 г. – 130 мл. евро), значительно – почти в 3 раза увеличились суммы декларированных налогов: с 3,6 млн. в 2020 до 10,2 млн. евро в 2022 г.
Значительная часть компаний и сейчас применяет практику декларирования полученных натурой доходов, учитывая и поездки работников на и с работы на автомобиле компании. Поэтому изменения их не коснутся, они коснутся только тех, кто такими поездками пытается оправдать все время использования автомобиля в личных целях", – сказала собеседница и прибавила, что часть компаний все еще пытается расширить понятие имущества компании, используемого работниками в личных целях.
"Что касается конкретно использования автомобилей, то, согласно законам, подоходный налог не надо платить только тогда, когда работодатель оплачивает поездки на работу и с работы на общественном транспорте или на поезде. Это не распространяется на поездки на работу или с работы на автомобиле компании", – сказала Вирвилене.
По ее словам, в таких случаях работники используют автомобили в личных целях и за это надо платить налог, который зависит от рыночной стоимости автомобиля.
Порталу lrt.lt Вирвилене представила конкретные суммы налогов.
"Если работник ездит на машине, рыночная стоимость которой составляет 15 000 евро, то налоги составят 45 евро в месяц", – сказала она, заметив, что это почти столько, сколько стоит проезд на общественном транспорте в месяц.