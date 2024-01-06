Налоговая инспекция: придется платить и тем, кто ездит на работу на рабочем транспорте

Представитель ГНИ Раса Вирвилене сказала, что, в первую очередь, что касается удовлетворения частных нужд за счет компании, надо начать с того, что использование имущества компании в частных интересах – незаконно, но есть дополнительные налоговые правила, т.е. можно правильно оформить это и заплатить налоги.

По ее словам, несмотря на то, что тенденции положительные, некоторые нарушения удивляют.

"Большая часть компаний правильно считает доходы натурой, а при оценке последних 3 лет, мы наблюдаем положительные тенденции. Доходы натурой за 2022 г. декларировало в 2 раза больше компаний, чем за 2020 г., на 70 млн. евро увеличилась сумма доходов (в 2022 г. – 130 мл. евро), значительно – почти в 3 раза увеличились суммы декларированных налогов: с 3,6 млн. в 2020 до 10,2 млн. евро в 2022 г.