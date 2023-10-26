Налоговая инспекция Литвы напоминает: для уплаты земельного налога осталось три недели

По данным ГНИ, земельный налог в этом году рассчитан для 777 тыс. частных землевладельцев, которые в муниципальные бюджеты заплатят около 59 млн евро: около 49 млн евро заплатят жители, около 10 млн евро – компании.

"Как и каждый год, ГНИ заполняет декларации за землевладельцев, поэтому остается только вовремя уплатить налог. Чтобы сделать это еще проще, и чтобы клиентам не приходилось дополнительно подключаться к EDS, в уведомлениях мы указали сумму к оплате, которую можно сразу оплатить выбранным способом", - рассказал заместитель руководителя ГНИ Мартинас Эндрияйтис, напоминая, что клиенты ГНИ, не пользующиеся электронными услугами, до 1 ноября получат декларации классической почтой.