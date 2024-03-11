Налоговая инспекция: декларации заполнили почти 700 000 жителей, переведено 4,3 млн. евро

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что в этом году декларации заполнили почти 700 000 жителей Литвы. Представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что жители должны перевести инспекции 42 млн. евро, а вернут им 215 млн. евро (подоходного налога).

"По последним данным ГНИ, декларации на данный момент заполнили 686 000 человек: они должные перевести 42 млн. евро подоходного налога, ГНИ выплатит гражданам 215 млн. евро", – сказала Алюконите-Шнирене.

"В этом году декларации должны заполнить 830 000 человек, они должны это сделать до 2 мая. На данный момент декларации заполнили 230 000 человек, которые должны это сделать", – сказала представитель ГНИ.

По ее словам, на данный момент жителям уже вернули 4,3 млн. евро переплаченного подоходного налога.

Пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте сказала, что переплата подоходного налога обычно появляется из-за применения слишком большого необлагаемого налогами минимума, из-за наличия страхования жизни, взносов в пенсионные фонды, оплату учебы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии