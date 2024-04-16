Налоговая инспекция: 170 000 жителей Литвы представили заявки на перевод части подоходного налога

"Принцип распределения помощи в этом году не меняется, заявки можно подать только электронным способом в системе EDS — главное, сделать все до установленного срока. Единственное новшество, с этого года до 0,6% жители могут перевести политическим организациям, т.е. не только партиям, но и комитетам", — сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.