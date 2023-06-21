21 июня 2023 г. 16:48

Налог "на подушку" в Паланге еще в этом году может быть повышен вдвойне

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Basanavičiaus gatvės Palangoje stiliukas
Basanavičiaus gatvės Palangoje stiliukas
ФОТО: Mindaugas Milinis
В Палангское городское самоуправление внесено предложение о повышении налога "на подушку". Это радиостанции LRT подтвердила член Палангского горсовета социал-демократ Светлана Тучке.

Как сообщает национальная телерадиокомпания, на сегодняшний день отдыхающие в гостиницах Паланги платят один евро в сутки.

Этот сбор действует с 2016 года, но его предлагается удвоить — до 2 евро в сутки.

По утверждениям, на основании этого сбора создается конкурентоспособность курорта не только в масштабах литовского, но и зарубежных рынков.

Решение о повышении налога "на подушку" Палангское самоуправление примет во вторник. В случае одобрения повышенный сбор вступит в силу 10 июля.

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