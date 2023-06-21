Налог "на подушку" в Паланге еще в этом году может быть повышен вдвойне

Как сообщает национальная телерадиокомпания, на сегодняшний день отдыхающие в гостиницах Паланги платят один евро в сутки.
Этот сбор действует с 2016 года, но его предлагается удвоить — до 2 евро в сутки.
По утверждениям, на основании этого сбора создается конкурентоспособность курорта не только в масштабах литовского, но и зарубежных рынков.
Решение о повышении налога "на подушку" Палангское самоуправление примет во вторник. В случае одобрения повышенный сбор вступит в силу 10 июля.
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