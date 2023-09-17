Наконец-то: с новой недели общественный транспорт в Вильнюсе будет курсировать чаще

 
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Муниципальное предприятие "Услуги сообщения" информирует, что с 19 сентября на маршрутах, которые обслуживает ЗАО Transrevis, автобусы начнут курсировать чаще.

"С 18 сентября частично восстанавливается порядок курсирования автобусов, на маршрутах, которые обслуживает ЗАО Transrevis. Автобусы 11, 15, 62, 114 маршрутов будут курсировать в прежнем режиме – по расписаниям, появившимся с 1 сентября. Немного чаще в часы пик будут курсировать автобусы 4G, 7, 43 маршрутов", – информируют "Услуги сообщения".

Напомним, что ЗАО Transrevis столкнулось с нехваткой водителей, поэтому компания не могла обеспечить регулярное сообщение на ряде маршрутов в городе. Некоторые автобусы курсировали с получасовым, а иные и двухчасовым перерывом.

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