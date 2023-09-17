Наконец-то: с новой недели общественный транспорт в Вильнюсе будет курсировать чаще

"С 18 сентября частично восстанавливается порядок курсирования автобусов, на маршрутах, которые обслуживает ЗАО Transrevis. Автобусы 11, 15, 62, 114 маршрутов будут курсировать в прежнем режиме – по расписаниям, появившимся с 1 сентября. Немного чаще в часы пик будут курсировать автобусы 4G, 7, 43 маршрутов", – информируют "Услуги сообщения".