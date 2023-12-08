Наконец-то началась подготовка к ремонту одной из злополучных улиц Старого города Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus gatvių remontas
Vilniaus gatvių remontas
ФОТО: Stopkadras

Одна из главных улиц Старого города, которая представляет собой дорогу с круговым движением, будет, наконец, приведена в порядок. Улицу Тилто собираются сделать более благоприятной не только для автомобилей, но и для пешеходов и велосипедистов, сообщает портал madeinvilnius.lt.

"Вильнюсское городское самоуправление инициировало проект по благоустройству улицы Тилто. На улице планируется сделать велосипедные дорожки, изменить конфигурацию парковочных мест и отремонтировать дорожное покрытие", - говорит Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.

Печальные новости для тех, кто ожидал, что муниципалитет откажется от кругового движения. Реорганизации движения не будет, и улица Тилто останется односторонней.

Муниципалитет пока не сообщил, когда улица Тилто будет полностью приведена в порядок. Скорее всего, ее реконструируют в течение ближайших нескольких лет.

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