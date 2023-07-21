Наказан водитель, не пропустивший участников парада Vilnius Pride – год не сможет водить машину

1 июля около 19 часов 58 минут столичная полиция получила сообщение, что в Вильнюсе, на улице 16 февраля, автомобиль Chrysler, пересекавший проспект Гедиминаса, не пропустил и чуть не задел частников ЛГБТ-парада Vilnius Pride.

Сотрудники полиции установили, что, когда на улице образовалась пробка, водитель автомобиля Chrysler выражал недовольство, подавал звуковой сигнал, по-хулигански объезжал остановившиеся автомобили по тротуару с левой стороны, тем самым создавая угрозу безопасности движения.

Объезжая автомобили, он задел две машины Toyota и повредил их. Продолжая ехать дальше, демонстрировал свою исключительность и неуважение – подверг опасности участников мероприятия, въехав в группу людей, идущих по улице, и заставив их резко отступить.