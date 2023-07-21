21 июля 2023 г. 09:44

Наказан водитель, не пропустивший участников парада Vilnius Pride – год не сможет водить машину

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Ekaterina Khvashchynskaya
На мужчину, который вел машину по-хулигански и создавал опасность, составили протокол об административном правонарушении – он был оштрафован на 225 евро и приговорен к лишению прав на 12 месяцев.

1 июля около 19 часов 58 минут столичная полиция получила сообщение, что в Вильнюсе, на улице 16 февраля, автомобиль Chrysler, пересекавший проспект Гедиминаса, не пропустил и чуть не задел частников ЛГБТ-парада Vilnius Pride.

Сотрудники полиции установили, что, когда на улице образовалась пробка, водитель автомобиля Chrysler выражал недовольство, подавал звуковой сигнал, по-хулигански объезжал остановившиеся автомобили по тротуару с левой стороны, тем самым создавая угрозу безопасности движения.

Объезжая автомобили, он задел две машины Toyota и повредил их. Продолжая ехать дальше, демонстрировал свою исключительность и неуважение – подверг опасности участников мероприятия, въехав в группу людей, идущих по улице, и заставив их резко отступить.

За эти действия на водителя автомобиля Chrysler был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в размере 225 евро, а также он лишен права водить машину сроком на 12 месяцев.

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