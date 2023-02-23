Накануне годовщины российского вторжения в Украину МИД Литвы еще раз осудил агрессию Кремля

Поэтому МИД обязуется и впредь активно поддерживать Украину и призывает другие западные демократические страны проявить солидарность.
"Литва твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также ее неотъемлемое право на защиту от российской агрессии. Литва решительно осуждает и никогда не признает ни попытки России насильственно перекроить границы Украины, признанные международным сообществом, ни попытки аннексии украинских территорий", — говорится в распространенном министерством заявлении.
"Сопротивляясь российской агрессии, которая продолжается с 2014 года, Украина сегодня защищает не только нашу безопасность и безопасность региона, но и общие ценности и свободы Европы и всего демократического мира, а также принципы мирового порядка, основанного на законе", — говорится в пресс-релизе.
По словам МИДа, Литва вместе со своими партнерами и впредь всеми силами будет поддерживать Украину и ее народ, борющийся за свою свободу и демократическое будущее страны, будет активно содействовать усилиям международного сообщества по прекращению российской агрессии и добиваться от Кремля вывода его войск и военной техники из Украины, а также возмещения причиненного ущерба.
24 февраля 2022 года Россия вступила в новую фазу войны против Украины, начав полномасштабное вторжение. В течение года силы обороны Украины нанесли агрессору большой урон, уничтожив почти 146 тыс. российских оккупантов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Содра": средняя зарплата в Литве – 1844 евро, но каждый пятый получает меньше 800 евро
В последнем квартале прошлого года в Литве...
Эфир Delfi с украинским медиком и почетным консулом Литвы в Луганске — год помощи Украине
Год войны стал и годом помощи Украине. Какие регионы...
В Литве скоро изменятся телефонные коды: что важно знать
В 2002 году, когда Литва готовилась к вступлению в...
Временно по ночам будут закрывать магистраль A1 под Каунасом
С 23 ч. 23 февраля до 5 ч. 25 февраля в связи с устранением...
Государственная налоговая инспекция просит пока не заполнять годовые декларации
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...