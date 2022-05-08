Накануне 9 мая генкомиссар полиции Литвы призвал не носить запрещенную символику

"Сегодня мы видим угрозы, которые являются массовыми? Отвечаю - нет. Да, мы видим отдельные угрозы, мы отслеживаем лица, которые имеют разные идеи", — заявил в воскресенье журналистам начальник полиции.

По словам Р. Пожелы, наиболее вероятны конфликты между "теми, кто приходит на кладбище, чтобы отметить 9 мая, и людьми, которые могут иметь другое отношение к 9 мая".

Полиция выявила более 300 возможных мест собраний и кладбищ, в том числе мест с различными памятниками Второй мировой войне.

"Внимание полиции есть и будет. Сегодня вечером будет организована усиленная охрана этих объектов. Завтра, 9 мая, будут работать сотни должностных лиц. Не десятки, а сотни", — подчеркнул начальник полиции.

Окончание Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, что знаменует собой окончание совместных усилий всех воюющих государств и безоговорочного акта капитуляции, подписанного Германией в этот день в 1945 году.

Россия празднует так называемый День Победы 9 мая. В этом году в Литве опасаются инцидентов во время празднования, поскольку Россия продолжает вторжение в Украину.

Готовность обеспечить общественную безопасность и серьезность общества Р. Пожела обсудил в понедельник с министром внутренних дел Агне Билотайте.

"Литва, как и вся Европа, завтра будет отмечать День Европы, символизирующий мир и единство. Навязанный Россией день победы в Литве не отмечается, но нет сомнений, что враждебная пропаганда может использовать этот день для провокаций и разжигания ненависти", — говорится в сообщении министра.

"Очень важно, чтобы жители страны действовали ответственно, не поддавались на провокации и оставались серьезными. Также, учитывая опыт последних лет, очень важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов готовились заранее, чтобы устранить возможные угрозы и избежать беспорядков", — подчеркнула она.

Просят не носить запрещенную символику

Все службы, отвечающие за общественную безопасность, обязаны готовиться к различным сценариям и в эти дни работать в усиленном режиме и с большей силой, оперативно реагировать на поступающую информацию, активно следить за электронным пространством, усиливать охрану гособъектов и посольств, назначать больше офицеров на места скопления людей.

При посещении кладбищ или других мест полиция просит соблюдать действующее законодательство, не носить запрещенную символику, не поддаваться на провокации, даже при малейших неудобствах, обращаться к должностным лицам, работающим в местах собрания людей, и соблюдать их законные инструкции.

"Мы знаем, что есть определенные атрибуты, это запрещено и действительно мы просим реагировать на это и не допускать нарушений", - сказала А. Билотайте.

С началом войны в Украине Литва запретила публичное использование георгиевских ленточек, популярного символа среди тех, кто празднует День Победы на военных кладбищах или у мемориалов Красной Армии.

Рядом с ними обещают усиленные полицейские силы, а должностные лица смогут налагать штрафы в несколько сотен евро на тех, кто носит запрещенные ленточки.

"Мы, конечно, будем реагировать на возможное ношение и демонстрацию запрещенной символики. Отреагируем ли мы так, что попробуем убрать этот символ здесь и сейчас – наверное, нет. Но может возникнуть ситуация, когда в случае предупреждения личность человека будет зафиксировано, зафиксировано нарушение, и лицо будет оштрафовано, скажем, в тот же вечер или на следующий день", — сказал генкомиссар.

При этом он подчеркнул, что в случае массовых нарушений или отсутствия реакции на предупреждения полиция будет действовать "здесь и сейчас".