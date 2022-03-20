Найти квартиру для украинцев в Литве непросто: услышав, что мать с детьми, часть хозяев бросает трубку

По словам брокера, звонящих много.

"С утра до вечера я постоянно отвечаю на звонки людей, ищущих жилье. В большинстве случаев звонят сами украинцы, но очень много звонков и от людей, которые говорят, что могут оформить договор на себя (…), чтобы собственники были уверены, что арендная плата будет уплачена", - сказала Й. Алексеюнене.

По словам брокера, украинцам сложно арендовать в Вильнюсе, даже если есть кто-то, кто может за них поручится.

"Я хотела бы выделить две группы. Некоторые просто хотят найти место для спокойной жизни, потом интегрироваться в общество, найти работу. Да и другие украинцы достаточно избирательны. У меня была двухкомнатная квартира, достаточно опрятная, чистая. Пришла пара украинцев, что очень удивило. Они переглянусь и сказали: "Мы еще подумаем". Я говорю: "Можете подумать, за вами придут еще пять человек, и они обязательно арендуют ее", — сказала Й. Алексеюнене.

Хозяева недоверчивы

Брокер сказала, что владельцы квартир в таких ситуациях очень недоверчивы.

"С владельцами мне сложно. Причины их отказа в том, что они не хотят сдавать на неопределенный или очень короткий срок. Это до полугода. Не уверены, что будут платить квартплату, что не убегут и не будет платить за аренду", — сказала Й. Алексеюнене.

Однако, по словам брокера, в действительности большое количество желающих подписать договор аренды даже на год.

"Я их даже предупреждаю, что если они не проживут год, залог может быть не возвращен, и они соглашаются на такие условия. Некоторые люди хотят устроиться здесь на работу и остаться хотя бы на пару лет", — сказала Й. Алексеюнене.

Есть люди с накоплениями

По словам брокеров, украинцы могут себе позволить платить за аренду самые разные суммы.

"От 300 до 600 евро плюс коммунальные услуги. Вчера сдала двухкомнатную квартиру семье в новом доме за 550 евро. И они могут себе это позволить, видимо, имели накопления. Там и отец есть", — сказала Й. Алексеюнене.

Женщина рассказала, в случаях с полными семьями, мужчины уже как год работают и перевозят семью в Литву. Такая часть людей ищет жилье получше.

"Очень часто бывают одинокие женщины с детьми, потому что там остаются мужчины. Для них вообще трудно найти. Если я говорю хозяину, они даже вешают трубку, слышать не хотят", — сказала Й. Алексеюнене.

Выделила несколько групп людей

По словам брокера, большинство арендодателей опасаются, что украинцы не будут платить арендную плату.

"Я им все время говорю, что есть группа людей, у которых нет сбережений, такая группа людей сотрудничает с stipuskartu.lt. Есть группа людей, которые имеют сбережения и могут позволить себе снимать квартиры (…). А некоторые люди — это люди, которые в прошлом приезжали на работу, а теперь их семьи просто переезжают. Мне также звонят компании, которые ищут таких людей, чтобы компания могла подписать контракт самостоятельно. Но работать с собственниками по этому вопросу очень сложно", — сказала Й. Алексеюнене.

По словам брокера, некоторых останавливает неудачный прошлый опыт.

"В прошлом, позапрошлом году мне поступало очень много звонков от украинцев и белорусов. Но была другая ситуация. Люди приезжали работать. Четырех мужчин пустили в двухкомнатную квартиру, чтобы снимать было дешевле. Просто был плохой опыт. Может это останавливает. Но сейчас ситуация совсем другая", — сказала Й. Алексеюнене.