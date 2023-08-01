Найдены похищенные две недели назад в Каунасе дети

По предварительным данным, дети были найдены в Литве.
По данным портала kauno.diena.lt, вся семья была задержана недалеко от границы с Беларусью.
Полиция сообщает, что семья была задержана в 12.50 ч. в нескольких километрах от границы с Беларусью. Мужчина, управлявший автомобилем Ford Focus, предъявил пограничникам немецкие документы, говорил по-немецки, а когда пограничники стали изучать документы, пытался уехать.
С семьей ехал еще один человек, личность которого пока не установлена. Этот человек не предъявил никакие документы.
"Задержанные предъявили фальшивые документы. Они задержаны в 1 км от границы с Беларусью, предполагается, что они планировали нелегально перейти границу", – считает полиция.
Представитель службы по защите прав детей сказала, что дети за эти недели столкнулись со сложными переживаниями.
Прокурор Дарюс Валкавичюс сказал, что сейчас расследуют похищение детей.
"Родители не только скрывали детей от полиции, но и пытались увезти их, незаконно перейдя границу с Беларусью. Расследование продолжается, 28 июля 2023 года Каунасский участковый суд за глаза назначил подозреваемым меру пресечения. Сейчас ее установит судья. Мы надеемся, что подозреваемых возьмут под арест", – сказал прокурор.
По его словам, вполне возможно, что семья планировала нелегально пересечь границу с Беларусью, в Игналинском районе, около деревни Молине. Есть предположение, что семья и находившийся с ними человек могли просить убежища в Беларуси.
Прокурор сказал, что будут выяснять, насколько эти люди ориентируются в происходящем, во времени, потребуется помощь специалистов.
Напомним, что дети были похищены 18 июля из каунасского дома опеки Pastogė. Подозревалось, что детей 5, 7 и 9 лет похитили родители. Неизвестные увезли детей на автомобиле VW с немецкими номерами.
19 июля в Титувенай был обнаружен автомобиль Fiat, на котором, вероятно, уехали похитители детей, но в машине никого не было.
За похищение ребенка родителям грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.
Похищенных детей суд постановил забрать из семьи в мае 2023 года за то, что дети не посещали школу и детский сад, родители не создавали условия для социализации детей, сами родители заявили, что литовские законы им не указ.
Отец детей заявил, что является представителем движения суверенных граждан.
Люди, которые являются сторонниками этого движения, не признают правовую систему и государство, заявляют, что являются частными компаниями, которые никому не принадлежат.
Об опасности этого движения в прошлом году предупреждал Департамент госбезопасности после того, как в Германии были задержаны 25 членов этого движения, планировавших атаку против парламента страны.
ДГБ сообщал, что люди, объявившие себя "суверенами", верят, что ограничения, действующие в государстве, на них не распространяются.
"Несколько десятков суверенов, считающих себя гражданами СССР или ЛССР, активно действуют и в Литве. Некоторые из них публично заявляют о своей ностальгии по советскому времени, об уважении к памятникам советским воинам, раньше они сотрудничали с прокремлевскими пропагандистами в Литве, ездили в Беларусь "улучшать" двусторонние отношения и положительно оценивали режим этой страны", – сообщал ДГБ.