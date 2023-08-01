Найдены похищенные две недели назад в Каунасе дети

По предварительным данным, дети были найдены в Литве.

По данным портала kauno.diena.lt, вся семья была задержана недалеко от границы с Беларусью.

Полиция сообщает, что семья была задержана в 12.50 ч. в нескольких километрах от границы с Беларусью. Мужчина, управлявший автомобилем Ford Focus, предъявил пограничникам немецкие документы, говорил по-немецки, а когда пограничники стали изучать документы, пытался уехать.

С семьей ехал еще один человек, личность которого пока не установлена. Этот человек не предъявил никакие документы.

"Задержанные предъявили фальшивые документы. Они задержаны в 1 км от границы с Беларусью, предполагается, что они планировали нелегально перейти границу", – считает полиция.

Представитель службы по защите прав детей сказала, что дети за эти недели столкнулись со сложными переживаниями.

Прокурор Дарюс Валкавичюс сказал, что сейчас расследуют похищение детей.