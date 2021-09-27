21 мигрант из Руклы (Йонавский район) сбежал 25 сентября вечером во время акции протеста в лагере мигрантов.

Когда именно они сбежали, неизвестно.

По словам главы Службы общественной безопасности Ричардаса Поцюса, протест мог быть организован для того, чтобы отвлечь внимание охраны.

В Рукле живут социально уязвимые мигранты и их семьи.

В Литву в этом году из Беларуси пришло больше 4100 нелегальных мигрантов.