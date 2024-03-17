Найденный пограничниками в лесу младенец с матерью остается у опекунов, специалисты ищут отца

"Младенец находится в безопасности у опекунов, о нем заботятся. Представители Службы по правам ребенка на прошлой неделе обратились в службу по правам детей Великобритании с просьбой оказать помощь в поисках отца и ответить на вопрос, получала ли эта семья в Великобритании какую-либо помощь", – информировала представитель Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Алина Жилинайте.