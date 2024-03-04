Найдена пропавшая в Вильнюсе женщина с младенцем

Сообщалось, что в воскресенье в Вильнюсе, из дома в микрорайоне Пилайте ушла и пропала молодая женщина с трехмесячным младенцем. В понедельник с самого утра в поисках участвовал вертолет Службы охраны госграницы, а также полиция со служебными собаками.