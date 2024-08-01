2024.08.01 07:14

Найден пропавший в Каунасе несовершеннолетний

 
ru.DELFI.lt
Kauno apskr. policija ieško be žinios dingusio berniuko
Kauno apskr. policija ieško be žinios dingusio berniuko
ФОТО: Kauno apskr. policija ieško be žinios dingusio berniuko

31 июля, в 18.04 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Гайжувеле, пропал 13-летний Игнас В., мальчик с врожденной недееспособностью.

Сразу же начались поиски пропавшего. На помощь приехали полицейские со служебными собаками, сотрудники Службы общественной безопасности. В поисках участвуют и местные жители, Публичное учреждение K-9, члены Литовского союза стрелков, волонтеры Красного креста. В поисках задействовали дроны, тепловизоры, однако ночью поиски не дали результата, они продолжались и в четверг.

На поиски вылетал вертолет пограничной службы.

После обеда мальчик был найден. В 14.20 ч. его нашли участвовавшие в поисках волонтеры. Мальчика нашли в пределах между деревнями Баенай и Гайжувеле, в полях, в 1 км от дома. Мальчика осмотрели врачи, после чего его передали близким.

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