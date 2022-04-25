aA
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене призывает украинцев, находящихся в Литве, регистрировать детей в школы. Письмо на украинском и литовском языке украинцам передано через систему помощи "Сильны вместе".
Vaikai iš Ukrainos dienos centre
Vaikai iš Ukrainos dienos centre

"Литовскому государству и нашим людям важно, чтобы вы чувствовали себя в нашей стране как можно лучше, чтобы были окружены заботой и теплом. Многие из вас приехали в Литву с детьми. Детям важно общаться со сверстниками и, укрепившись эмоционально, включиться в процесс обучения. Больше 7000 детей из Украины уже посещают школы в Литве. Мы этому очень рады, но еще больше детей до сих пор не пришли в школы. Некоторые дети учатся удаленно, но нам не хочется, чтобы кто-то из детей в этот период не учился вообще и не общался со сверстниками.

Статьи по теме:
Украинские граждане и предприниматели получат в Литве более дешевые кредиты
В Вильнюсе выступит украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona

Поэтому я Вас очень прошу – предоставьте детям возможность учиться, после уроков заниматься спортом, музыкой, конструированием роботов, зарегистрируйте их в школы. Зарегистрируйте детей в школы и в том случае, если они удаленно учатся в Украине", - сказано в письме министра.

Всю информацию об обучении украинцев в Литве можно найти на сайте министерства науки, образования и спорта https://bit.ly/3rDp9V1.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Русский драмтеатр в Вильнюсе проводит фестиваль "Мы – Украина’22"

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) планирует...

Война в Украине. Российские войска продолжают наступление на восточном фронте

Война в Украине продолжается уже больше двух месяцев. В...

Из Украины в Литву везут не только кошек и собак, но и лошадей с попугаями

С начала войны в Украине до середины апреля в Литву...

TOP новостей

Apsaugotas paminklas Kyjivas Balandžio 21 dieną Eilė prie centrinio pašto Kyjive Apkaltas paminklas

В Киеве – защита на памятниках, недоверчивые местные жители и очередь за марками

После того как из-под Киева ушли российские военные,...

Delfi.ru: pabėgti iš Mariupolio – filtracijos stovyklos Rusijoje ir kelias į Lietuvą

Спецэфир Delfi: свидетельства очевидцев, которые смогли выжить, покинуть Мариуполь и добраться до Литвы

Супругам из Мариуполя Ирине Шерстюк и Александру...

Ukraina Ukraina Karas Ukrainoje. Balandžio 23-oji

Война в Украине. Российские войска продолжают наступление на восточном фронте

Война в Украине продолжается уже больше двух месяцев. В...

Минск указал вести обучение в литовских школах только на русском и белорусском языках

С сентября в литовских школах Беларуси больше не будут...

Весны еще придется подождать: всю неделю будет прохладно, по ночам возможны заморозки

В понедельник днем погоду в Литве обусловит циклон....