Журналист Delfi видел стоявшую толпу мигрантов с плакатами, однако надписи на них издалека разглядеть сложно.
На одном плакате был изображен символ мира, написано Freedom, изображены флаги Литвы и Евросоюза.
Сотрудники СОГГ на машинах старались сделать так, чтобы мигранты не видели журналистов и журналисты не видели мигрантов.
Пограничники растянули СТОП-ленту на дополнительной территории.
Было очень шумно, мигранты свистели и кричали, требовали освободить их, выражали недовольство сложившейся ситуацией. Были слышны и детские голоса.
Основные требования мигрантов - их они высказали в социальных сетях - свобода и возможность уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники и друзья.
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