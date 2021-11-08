aA
В Центре приема беженцев в Рукле протестуют нелегальные мигранты. Несмотря на то, что журналистов к центру не подпустили, издали можно было слышать, как они выкрикивают Freedom и требуют отпустить их на волю. Акция протеста началась 8 ноября, в 12 ч.

Журналист Delfi видел стоявшую толпу мигрантов с плакатами, однако надписи на них издалека разглядеть сложно.

На одном плакате был изображен символ мира, написано Freedom, изображены флаги Литвы и Евросоюза.

Сотрудники СОГГ на машинах старались сделать так, чтобы мигранты не видели журналистов и журналисты не видели мигрантов.

Статьи по теме:
Колонна мигрантов движется к намеченной цели: литовские службы находятся в состоянии готовности  (42)
Группа литовских депутатов призывают ЕС отозвать решения по Польше  (2)

Пограничники растянули СТОП-ленту на дополнительной территории.

Было очень шумно, мигранты свистели и кричали, требовали освободить их, выражали недовольство сложившейся ситуацией. Были слышны и детские голоса.

Основные требования мигрантов - их они высказали в социальных сетях - свобода и возможность уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники и друзья.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

О мигрантах и свободе. В принципе… (12)

…не нужно быть беженцем или мигрантом, чтобы правдами и...

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось (21)

До марта аэропорт белорусской столицы готовится...

Польские власти не пускают правозащитников к мигрантам на границе с Беларусью (34)

При отсутствии медпомощи жертв среди людей, застрявших...

TOP новостей

В Литве предлагается ввести режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Беларусью (110)

В связи с большим потоком легальных мигрантов на...

Более тысячи мигрантов находятся у границы Беларуси и Польши. Польша заявила о попытке прорыва обновляется (365)

Утром 8 ноября к белорусско-польской границе...

Коронавирус: правительство Литвы обсуждает еще один пакет более жестких ограничений (39)

8 ноября правительство Литвы обсуждает еще один пакет...

Эпидемиолог: рассматривают введение "паспорта возможностей" с 12 лет, не исключают еще один карантин (51)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

Колонна мигрантов движется к намеченной цели: литовские службы находятся в состоянии готовности (42)

В сторону Литвы колонны мигрантов не идут. Однако...