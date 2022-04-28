Находящиеся в Паланге украинцы могут остаться без крова

Владельцы жилья уже просят некоторых беженцев освободить помещения, работу в Паланге найти непросто, а арендовать квартиру на долгий срок из-за высоких цен на курорте практически невозможно, пишет издание Lietuvos rytas.

Больше ста женщин с детьми должны покинуть жилье до начала мая. Еще 200 должны переехать до 1 июня.

О том, что беженцев принимают только до начала курортного сезона, их информировали сразу, когда им предоставили жилье. Кроме того, украинки, которые хотят найти работу на курорте, рассказали журналистам, что работодатели боятся брать их на работу, поскольку опасаются, что они могут уехать в Украину в середине лета.

"Как их убедить в том, что многие беженцы еще долго не смогут вернуться, потому что им некуда ехать, их дома разорены и развалены?" – вопрошала Анна Ступак-Земляускас, представляющая интересы украинцев в Паланге.

Сейчас власти Паланги ищут для украинцев ведомственное жилье, но в таких помещениях нет отдельных кухонь, поэтому непонятно, как семьи смогут готовить.

По данным Департамента статистики, в Литве зарегистрировано 49 100 беженцев из Украины, почти 20 000 - несовершеннолетние.

По данным издания, в Паланге проживают больше 800 украинцев.