Находящиеся в Израиле литовцы просят о помощи, Центр по управлению кризисами объявляет эвакуацию

Национальный центр управления кризисами (НЦУК) 9 октября объявил эвакуацию застрявших в Израиле граждан Литвы.

По данным главы центра, в планах не только заказной рейс, но и эвакуация с помощью военной авиации. По его словам, людям пытаются помочь и финансами.

Нийоле, с которой Delfi говорил в понедельник, приехала в Израиль с группой пилигримов, всего в группе 41 человек. Поездку организовал туроператор. В субботу группа должна была вернуться в Литву, но из-за вторжения ХАМАС, рейс отменили.

"В Тель-Авиве свободных гостиниц не было, нам пришлось ехать в Вифлеем. Здесь мы нашли гостиницу", – рассказала Нийоле, которая хотела бы скорее вернуться домой.

"В Израиле ситуация развивается быстро, а аэропорт в Тель-Авиве уже бомбили. Мы хотим скорее уехать отсюда. Сейчас мы закрыты в гостинице", – сказала собеседница, заметив, что пока они не получили никакой помощи.