Находящиеся в Израиле литовцы просят о помощи, Центр по управлению кризисами объявляет эвакуацию

Национальный центр управления кризисами (НЦУК) 9 октября объявил эвакуацию застрявших в Израиле граждан Литвы.
По данным главы центра, в планах не только заказной рейс, но и эвакуация с помощью военной авиации. По его словам, людям пытаются помочь и финансами.
Нийоле, с которой Delfi говорил в понедельник, приехала в Израиль с группой пилигримов, всего в группе 41 человек. Поездку организовал туроператор. В субботу группа должна была вернуться в Литву, но из-за вторжения ХАМАС, рейс отменили.
"В Тель-Авиве свободных гостиниц не было, нам пришлось ехать в Вифлеем. Здесь мы нашли гостиницу", – рассказала Нийоле, которая хотела бы скорее вернуться домой.
"В Израиле ситуация развивается быстро, а аэропорт в Тель-Авиве уже бомбили. Мы хотим скорее уехать отсюда. Сейчас мы закрыты в гостинице", – сказала собеседница, заметив, что пока они не получили никакой помощи.
"Чтобы мы могли уехать, нам надо покинуть Вифлеем, Палестину, проехать на территорию Израиля, в аэропорт. Сделать это непросто, наш посол сказал, что он потратил на это несколько часов", – прибавила собеседница, заметив, что посольство им ничем не помогло.
"Посол предложил нам бутылку шампанского и сказал: мы говорим с литовскими ведомствами, с министерством, пока нет никакого предложения", - сказала Нийоле.
"Вчера днем мы еще были спокойны, но после встречи с послом настроение испортилось", – прибавила собеседница.
У группы была лишь одна просьба: "Организуйте самолет".
"По сведениям посла в Израиле около 130 туристов из Литвы, они поместятся в один самолет, это была бы небольшая сумма", – сказала женщина.
Глава Skyllence Вилма Вайтекунайте сообщила о том, что 10 октября из Тель-Авива в Вильнюс вылетит самолет. Цена на билеты - 1000 евро. По словам Вайтекунайте, другие компании хотели по 3000 евро за билет.
Нийоле сказала, что 1000 евро - слишком большая сумма, которую себе могут позволить не все пилигримы.
Литовцев эвакуируют из Израиля, планируют рейсы, сказал глава НЦУК Вилмантас Виткаускас.
"Мы решили организовать эвакуацию граждан Литвы. Составили план действий. Главная задача, мы говорим о социально чувствительной группе, которая находится в Вифлееме, это самый большой вызов, как этим людям пересечь границу Палестины и Израиля, варианты рейсов есть", – сказал Виткаускас.
Заказной рейс, по его словам, скорее всего будет организован ближайшей ночью, в самолете будет 130 мест.
"Но пока много неизвестного, ситуация до конца не разрешена. Остается риск, состоится или нет вылет. Но главное - мы поддерживаем контакт с группой, недавно я говорил с ее руководителем. Напряжения стало меньше, чем вчера", – сказал Виткаускас. По его словам, сейчас появилась надежда оказать помощь этим людям, проходят переговоры для их перевозки в Израиль.
По его словам, для эвакуации планируют использовать и военную авиацию. Что касается высоких цен, он сказал, что государство поможет людям.
"Государство будет искать возможности оказать помощь. Главное - безопасность и наискорейшее возвращение в Литву", – сказал он.