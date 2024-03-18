Находки в реке Нерис удивляют: водятся одни из самых крупных в мире лососей

Нерис, текущая через город - живая река. В 2023 г. компания „Darnu Group вместе с Литовским обществом гидробиологов провела первое комплексное исследование реки в столице. Его результаты показали, что в реке водятся рыбы 30 видов, 10 из них - охраняемые. Один из них - подуст обыкновенный, 10 лет назад его считали исчезнувшим видом.
Также во время исследования в реке обнаружили 67 видов мелких живущих на дне организмов. Большая их часть – разные виды брюхоногих моллюсков, личинки поденок и ручейников. Это типичные обитатели водоемов с проточной водой – среди них также есть представители редких видов. В Нерис обнаружены личинки змеевика обыкновенного (вид стрекоз), а также личинка поденок нехарактерного для Литвы вида (до этого такие личинки в Литве находили 30 лет назад).
В список охраняемых видов входят лосось и кумжа, которые заходят в Нерис на нерест из Балтийского моря. В Нерис на нерест идут упитанные рыбы, чтобы добраться до конечной цели своего длительного и утомительного пути. Поэтому Литва может похвастаться самыми крупными лососями.
"В Литве встречаются одни из самых крупных лососей в мире – к местам нереста в литовских реках они преодолевают и 500 км. Такой путь могут преодолеть только самые крупные и сильные рыбы", – рассказал ученый Литовского общества гидробиологов, консультант компании Darnu Group Кястутис Скрупскялис.
По его словам, крупнейший пойманный в литовских водах лосось весил 40,2 кг и был 1,5 м в длину. Чаще всего рыбаки ловят лососей массой 6-13 кг и длиной до 1,1 м. Во время нереста ловля лососей в Литве запрещена (октябрь-ноябрь).
Парк Вингис считается самым старым лесом в Европе, поэтому нет ничего удивительного в том, что он стал местом обитания множества видов птиц. Здесь живет больше 50 видов пернатых, 8 из них охраняются не только в Литве, но и во всем мире.
Зимой в парке Вингис можно увидеть очень редкую птицу – водяного воробья (или дрозда), виртуоза подводной рыбалки. В список редких птиц входит и зимородок с блестящим, голубовато-зеленым оперением, большие крохали и черные крачки. На полянах у Нерис можно встретить зеленых дятлов и удодов.
Исследование показало, что в Нерис растет число инвазивных видов. Один из опасных пришельцев – бычок-песочник, который в последние десятилетия завоевывает пресноводные водоемы в Литве.
"Бычки-песочники не только занимают территорию других видов, но и поедают более мелких рыбок, икру. Против бычков действен их интенсивный отлов и увеличение числа хищных рыб", – сказал эксперт.
Он прибавил, что бычки всеядны, едят все, что помещается к ним в рот, неприхотливы к климату, поэтому быстро размножаются и распространяются.