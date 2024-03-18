Находки в реке Нерис удивляют: водятся одни из самых крупных в мире лососей

В список охраняемых видов входят лосось и кумжа, которые заходят в Нерис на нерест из Балтийского моря. В Нерис на нерест идут упитанные рыбы, чтобы добраться до конечной цели своего длительного и утомительного пути. Поэтому Литва может похвастаться самыми крупными лососями.

Также во время исследования в реке обнаружили 67 видов мелких живущих на дне организмов. Большая их часть – разные виды брюхоногих моллюсков, личинки поденок и ручейников. Это типичные обитатели водоемов с проточной водой – среди них также есть представители редких видов. В Нерис обнаружены личинки змеевика обыкновенного (вид стрекоз), а также личинка поденок нехарактерного для Литвы вида (до этого такие личинки в Литве находили 30 лет назад).

Нерис, текущая через город - живая река. В 2023 г. компания „ Darnu Group вместе с Литовским обществом гидробиологов провела первое комплексное исследование реки в столице. Его результаты показали, что в реке водятся рыбы 30 видов, 10 из них - охраняемые. Один из них - подуст обыкновенный, 10 лет назад его считали исчезнувшим видом.

"В Литве встречаются одни из самых крупных лососей в мире – к местам нереста в литовских реках они преодолевают и 500 км. Такой путь могут преодолеть только самые крупные и сильные рыбы", – рассказал ученый Литовского общества гидробиологов, консультант компании Darnu Group Кястутис Скрупскялис.

По его словам, крупнейший пойманный в литовских водах лосось весил 40,2 кг и был 1,5 м в длину. Чаще всего рыбаки ловят лососей массой 6-13 кг и длиной до 1,1 м. Во время нереста ловля лососей в Литве запрещена (октябрь-ноябрь).

Парк Вингис считается самым старым лесом в Европе, поэтому нет ничего удивительного в том, что он стал местом обитания множества видов птиц. Здесь живет больше 50 видов пернатых, 8 из них охраняются не только в Литве, но и во всем мире.