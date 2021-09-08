В начале лета в новой теплице она обнаружила сброшенную ужами кожу, поэтому заподозрила, что где-то рядом живут эти змеи.

"Мы стали раздвигать траву и обнаружили в ней ужей. Поймали восемь, один уполз. Пойманных выпустили в поле и в лесу. Во второй половине лета мы заметили греющихся на грядке маленьких ужей", – рассказала женщина.

Она видела их каждый день, а когда заметила, откуда они вылезают, раскопала это место и обнаружила змеиные яйца. Пришлось ведрами выносить змей и их яйца из теплицы.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс подтвердил, что в теплице у женщины поселились ужи.

По его словам, змеям понравились условия жизни в теплице: "Это как большой террариум для диких пресмыкающихся". Там всегда жарко и влажно. Кроме того, вокруг теплицы полно добычи - мышей и лягушек.

На вопрос, почему так много ужей поселилось в одном месте, Пашкявичюс сказал, что этот вид предпочитает локальные поселения – у змей есть излюбленные места, и они собираются там в большом количестве.

По словам специалиста, если человек не хочет сталкиваться с живой природой, ему надо жить в городе, но даже и там есть вероятность встретить дикое животное.

"Я думаю, что ужи много лет жили недалеко от этого места, еще до появления людей. Скорее всего, они туда вернуться или придут другие, поскольку люди сами по сути создали для них подходящее место", – сказал Пашкявичюс.