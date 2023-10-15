Надежды водителей на ремонт бетонной дороги, которую называют позором Литвы, тают с каждым днем

Надежды тают
Состояние Молетского шоссе, которое называют худшей дорогой, очень плохое, но работать там никто не спешит. Некоторые жители до сих пор говорят, что надежда – это утешение для дураков, другие считают, что перемен придется ждать долго.
"Пока не будет денег из Европы, они ничего не сделают. Денег сейчас не хватает, в карман положить нечего", - говорит мужчина. Есть и те, кто считает, что ждать больше не нужно. "Я в этом очень сомневаюсь. Уже конец 2023 года", - сказала женщина.
"Не верю, это не приведут в порядок за такое время", — поддержал ее другой.
100-километровая дорога, построенная 40 лет назад из бетонных плит, уже давно проклята водителями.
"Осенью выбоин не видно, там каша, можно потерять колеса", — сказал мужчина. "У нас - усадьба рядом с обсерваторией, поэтому, хотим мы того или нет, но часто туда ездим. Ну как ты по терке проедешь", - поделился другой собеседник. Правда, некоторым не удалось избежать и более серьезных повреждений. "Родственники почувствовали, что пробиты колеса. Знаете, это очень болезненная тема", - сказала женщина.
У президента также была возможность проехать по этой раскритикованной дороге. "Если не будет денег, не будет ничего, в том числе и этой так называемой бетонной дороги", - заявил тогда Гитанас Науседа. Однако министр транспорта, пообещавший, что дорога Вильнюс-Утяна будет отремонтирована не позднее 2025 года, сейчас говорит, что проблема здесь не в деньгах. "Если бы я начав работать министром, знал проблемы, у меня на столе уже был бы проект и что делать, даже если бы мы были ограничены только финансами - эту дорогу привели бы в порядок, ", - сказал Марюс Скуодис.
По его словам, министерству потребовалось некоторое время, чтобы выполнить домашнюю работу, которую не делали предыдущие правительства, и пока отремонтирован только 22-километровый участок от Вильнюса. Со стороны Утяны за три года продвинулось всего 2 километра.
"Мы уже завершили закупку по ремонту 2-километрового участка через Утяну и уже есть результаты. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет договор", - заявил представитель Дирекции автодорог Ремигиюс Липкявичюс.
Его поддержал М. Скуодис. "Часть работ в городе Утяна уже начата, и я очень надеюсь, честно говоря, что уже на следующей неделе Дирекция автодорог объявит тендер на работы от Молетай до Утяны", - сказал он.
Обещания будут выполнены
Дирекция автомобильных дорог надеется до конца года найти подрядчика для ремонта участка от Утяны до Молетай и начать работы в следующем году. Здесь предполагается оставить по одной полосе в обе стороны, как и сейчас, а вот для участка от Молетай до Вильнюса проекта еще нет. По первоначальному плану дорога должна быть двухполосной в одну сторону и одна в другую. Через определенное расстояние количество полос менялось на противоположное. "Поскольку проект более сложный, дорога будет шире, проект должен быть примерно в первом квартале следующего года, и уже тогда мы посмотрим, когда сможем говорить о подрядных работах", - сказал М.Скуодис.
Итак, реально ли, что обещания будут выполнены? "Планируется выполнить программу правительства и завершить этот участок к 2025 году", - сказал Р. Липкявичюс. "Те даты, которые я когда-то представил - они действительно реальны", - заявил министр транспорта. Правда, речь идет только о части дороги - от Утяны до Молетай, а продлить дорогу от Молетай до Вильнюса до 2025 года было бы реально только в том случае, если бы не были ограничены финансы.
Президент призывает искать финансирование
В этом году на дороги из госбюджета выделено около 550 млн евро. Литовская дорожная ассоциация требует в следующем году хотя бы 860 евро. Г.Науседа также призывает искать новые возможности. "Нам не нужно ехать очень далеко, за девять морей, чтобы увидеть, как работает система. Сегодня, к сожалению, мы можем только позавидовать нашим соседям", - сказал президент.
Раньше их высмеивали за качество дорог, теперь поляки на шаг впереди. Литва выделяет из бюджета 12 тыс. евро на один километр государственной дороги, а по данным Литовской дорожной ассоциации, Польша – 190 тыс. евро.