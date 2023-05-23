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Во вторник на заседании парламента в первом чтении большинством голосов был одобрен проект об узаконивании гражданского союза между однополыми и разнополыми гражданами. Парламент должен будет провести еще одно голосование по этому закону.
Надежда для однополых пар: остался один шаг для узаконивания гражданского союза
© DELFI / Josvydas Elinskas

За гражданский союз голосовали 60 депутатов, 52 были против, 3 воздержались.

Единодушно против голосовали "трудовики" и "крестьяне", а также депутаты Смешанной группы.

Единодушно за голосовали члены правящей фракции Партии свободы.

В рядах фракций консерваторов, Движения либералов и соцдемов мнения разделились.

Как голосовал каждый депутат можно увидеть здесь.

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