Надежда для однополых пар: остался один шаг для узаконивания гражданского союза

Скопировать ссылку Надежда для однополых пар: остался один шаг для узаконивания гражданского союза

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Во вторник на заседании парламента в первом чтении большинством голосов был одобрен проект об узаконивании гражданского союза между однополыми и разнополыми гражданами. Парламент должен будет провести еще одно голосование по этому закону.