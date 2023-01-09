Надеялись на приезд тысяч, но подписали документы лишь 17: почему литовцы не уезжают из Калининграда

В сентябре власти Литвы решили разрешить въезд россиянам, которые могут доказать литовское происхождение.

Шамборскис ранее говорил, что по этой программе в Литву могли приехать несколько тысяч человек.

Однако пресс-секретарь Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что с тех пор как был принят новый порядок, из России уехали 17 человек.

Такие люди должны представить документы, доказывающие происхождение. Такие документы выдает Департамент миграции.

"У этих 17 человек были эти документы, поэтому их впустили", – сказал Мишутис.

Однако Шамборскис сказал, что он знает больше россиян, которые переехали в Литву. Он сказал, что переехали как минимум 50 человек. Как они попали в Литву?

"То, что говорит председатель Калиниградской общины литовцев, что приезжает больше... Ну, по программы приехали 17, но может быть, другие приехали по другим причинам", – заметил Мишутис.

Он подчеркнул, что эти люди могли пользоваться другими исключениями, предусмотренными в правительственном постановлении.

Согласно постановлению, кроме людей литовского происхождения, могут приезжать россияне, у которых есть долгосрочная национальная виза одной из стран Шенгена или вид на жительство в одной из стран Шенгена. Приехать можно и по гуманитарным причинам, могут въезжать дипломаты или проезжающие транзитом (однако последние не могут находиться на территории Литвы).

"Надо посмотреть, по каким документам они въехали, поскольку с краткосрочными визами с 19 сентября приехать нельзя. Официальная статистика показывает, что по документам, доказывающим литовское происхождение, въехали 17 человек", – подчеркнул Мишутис, заметив, что действующий порядок не позволяет въезжать в Литву и здесь ждать выдачи документов ДМ.

"Если нет документов, свидетельствующих о литовском происхождении, граждане РФ не могут сюда приехать. Или они въехали до 19 сентября, или отвечают другим требованиям", – предположил он.

Шамборскис сказал Delfi, что этому есть объяснение. Якобы часть граждан России литовского происхождения приехала по действующим долгосрочным визам.

"Они литовцы по происхождению, но с визами. Не все обращались за видом на жительство, некоторые ждут справок о литовском происхождении. Трудно всех сосчитать", – сказал Шамборскис, отметив, что получение справок в ДМ занимает много времени (до 120 дней).

Без этих справок люди не могут декларировать место жительства, обустраивать быт. Он заметил, что украинцам документы оформляют быстрее.

"А с бедными нашими соотечественниками ведут себя иначе. Люди говорят друг другу, что их здесь никто не ждет, что к ним плохо относятся, поэтому люди не слишком спешат в Литву, не хотят испытывать ненависть", – сказал Шамборскис.

Он заметил, что такое отношение видно и по комментариям в социальных сетях.

"Пишут, что не надо таких жалеть, где они были 30 лет и т.д. Пишут всякие такие глупости, якобы, такие люди представляют угрозу, они такие-сякие", – продолжил Шамборскис.

На замечание Delfi, что осторожность вызывает нежелание впускать поклонников Владимира Путина, он ответил, что в Литве таких поклонников больше, чем среди соотечественников в Калининграде, с которыми он знаком.

"Не все зомбированы, особенно молодежь – они не смотрят Путина, кто пользуется интернетом, те знают больше. По крайней мере, я с такими не сталкивался. Что касается старшего поколения, да, есть зомбированные. Поскольку они ничего не делают, только смотрят московское телевидение. С ними сложно разговаривать, почти невозможно. С молодежью все иначе, они все знают, только не говорят вслух", – подчеркнул Шамборскис.

По словам председателя общины, поклонники Путина в Литву не едут. Он считает, что часть поклонников уже отправили на фронт.

"Может, их уже по кусочку собирают или собаки их тела грызут", – прибавил он. По сведениям Шамборскиса, в Украину отправили 17 россиян литовского происхождения из Калининграда.

"Им говорили – бегите. Нет, все равно сидят. Сидели, пока не получили повестки. Собрали и отправили", – сказал он.