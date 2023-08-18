Над взморьем идут черные тучи: одни любуются ими, другие уже столкнулись с проблемами

В пятницу после обеда над Клайпедой небо потемнело. Черные тучи запечатлела Гитана Кудиркене и поделилась фотографиями в фейсбуке в группе "Погода и климат в Литве ".

" Литва контрастов. На западе формируются и небо заволакивают грозовые тучи, внутри страны солнечно и на 8-10 градусов жарче. С понедельника прохладнее будет во всей стране", – сказано в социальной сети.

"Спокойно сидела себе, думаю, полюбуюсь грозой, дождем... Полюбовалась так, что... Угар был таким, что упаси Боже. Хорошо, что стены дома выдержали. Чуть дверь не вынесло. От воров не всегда защитишься, от молнии, тем более... Нас хорошо тряхануло", – сказала она и поделилась фотографиями того, что стало с домом после раската грома.