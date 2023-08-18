18 августа 2023 г. 16:33

Над взморьем идут черные тучи: одни любуются ими, другие уже столкнулись с проблемами

 
Бригита Рагицкайте
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„Orai ir klimatas Lietuvoje“, Gitanos Kudirkienės ir Sandros Šaulinskienės nuotr.
„Orai ir klimatas Lietuvoje“, Gitanos Kudirkienės ir Sandros Šaulinskienės nuotr.
В последние дни в Литве установилась знойная погода, жители наслаждаются теплом. Однако в пятницу в западных районах формируются грозовые тучи – местами уже фиксировались грозы, не на шутку напугавшие жителей.

В пятницу после обеда над Клайпедой небо потемнело. Черные тучи запечатлела Гитана Кудиркене и поделилась фотографиями в фейсбуке в группе "Погода и климат в Литве".

"Литва контрастов. На западе формируются и небо заволакивают грозовые тучи, внутри страны солнечно и на 8-10 градусов жарче. С понедельника прохладнее будет во всей стране", – сказано в социальной сети.

Некоторые жители уже столкнулись с грозой. Неприятным опытом поделилась Сандра Шаулинскене из Кретингского района.

„Orai ir klimatas Lietuvoje“, Sandros Šaulinskienės nuotr.

"Спокойно сидела себе, думаю, полюбуюсь грозой, дождем... Полюбовалась так, что... Угар был таким, что упаси Боже. Хорошо, что стены дома выдержали. Чуть дверь не вынесло. От воров не всегда защитишься, от молнии, тем более... Нас хорошо тряхануло", – сказала она и поделилась фотографиями того, что стало с домом после раската грома.

„Orai ir klimatas Lietuvoje“, žaibo padariniai, Sandros Šaulinskienės nuotr.
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