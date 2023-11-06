Над Вильнюсским аэропортом кружит странный самолет: ему доверена ответственная миссия

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Lėktuvas
Lėktuvas
ФОТО: flightradar24.com/Lietuvos oro uostai (DELFI koliažas)
Над Вильнюсским аэропортом в понедельник круги нарезает необычный самолет. Литовские аэропорты информируют, что это специальный самолет, который будет летать еще несколько дней.

На портале flightradar24.com виден самолет польской навигационной службы (PANSA) Beechcraft King Air 350i (SP-TPU).

"Разные навигационные системы Вильнюсского аэропорта будут проверять и калибровать в течение ближайших 2–3 дней.

Lėktuvas

Специальные полеты будет выполнять самолет-лаборатория Polish Air Navigation Service Agency", – сказал Delfi пресс-секретарь Литовских аэропортах Тадас Василяускас.

По его словам, самолет будет летать на разной высоте вокруг Вильнюсского аэропорта.

"Подобные процедуры в аэропорту выполняют регулярно – несколько раз в год. На авиасообщение такие работы никак не повлияют", – сказал Василяускас.

Вильнюсский аэропорт в социальной сети информирует, что сейчас проверяют системы, позволяющие совершить посадку в условиях плохой видимости. Такие работы регулярно проводятся во всех трех литовских аэропортах.

"Самолет будет совершать несколько полетов в течение 2–3 дней", – сообщает аэропорт.

PANSA на своем сайте в апреле 2021 г. сообщала, что выиграла конкурс в Литве.

"Красочный самолет агенство, который называется "Попугай", в течение трех лет будет инспектировать литовские аэропорты", – сказано в сообщении.

Lėktuvas
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