Над Вильнюсским аэропортом кружит странный самолет: ему доверена ответственная миссия

На портале flightradar24.com виден самолет польской навигационной службы (PANSA) Beechcraft King Air 350i (SP-TPU).
"Разные навигационные системы Вильнюсского аэропорта будут проверять и калибровать в течение ближайших 2–3 дней.
Специальные полеты будет выполнять самолет-лаборатория Polish Air Navigation Service Agency", – сказал Delfi пресс-секретарь Литовских аэропортах Тадас Василяускас.
По его словам, самолет будет летать на разной высоте вокруг Вильнюсского аэропорта.
"Подобные процедуры в аэропорту выполняют регулярно – несколько раз в год. На авиасообщение такие работы никак не повлияют", – сказал Василяускас.
Вильнюсский аэропорт в социальной сети информирует, что сейчас проверяют системы, позволяющие совершить посадку в условиях плохой видимости. Такие работы регулярно проводятся во всех трех литовских аэропортах.
"Самолет будет совершать несколько полетов в течение 2–3 дней", – сообщает аэропорт.
PANSA на своем сайте в апреле 2021 г. сообщала, что выиграла конкурс в Литве.
"Красочный самолет агенство, который называется "Попугай", в течение трех лет будет инспектировать литовские аэропорты", – сказано в сообщении.