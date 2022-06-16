Цель этих полетов – демонстрация твердости обязательств США перед своими союзниками.

"Этим летом мы отмечаем 100-летие дипломатических отношений между США, Эстонией, Латвией и Литвой. Сегодня мы тесно сотрудничаем с союзниками в странах Балтии и надеемся, что в будущем это сотрудничество станет еще крепче", – сказал командующий ВВС США в Европе Джефф Харригян.

Истребители F-35 Lightning II и заправщик KC-135 Stratotanker дислоцированы и выполняют задачи с базы Шпангдалем в Германии.

Планируется, что военные самолеты пролетят над Вильнюсом в промежутке между 16.15–17.45 ч.

Наилучшее место для наблюдения за их полетом: гора Трех крестов или Кафедральная площадь столицы, сказано в пресс-релизе Минобороны. Сообщается также, что полет может быть отозван в случае неблагоприятных погодных условий или участия в срочных операциях.