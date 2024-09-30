Над Вильнюсом пока еще не могут летать воздушные шары

Из-за поломки радара полеты на воздушных шарах и легких самолетах над столицей Литвы отменены до 31 октября. Какая поломка имеет место, представители „Воздушной навигации“ не сообщают.

Президент Литовской федерации воздухоплавания Витаутас Свидярскис сказал, что ранее ему обещали, что воздушные шары смогут летать на этой неделе. „По пока я никакой информации не получил“, - сказал он.

„Точная дата отзыва запрета пока неизвестна. Пока установлен факт поломки, ждем доставки деталей для ремонта и специалистов, которые его осуществят. Делаем все, чтобы выполнить работы как можно раньше“, – прибавил он.

„Мы стараемся сделать все, чтобы отозвать запрет до указанной даты“, – сказал представитель „Воздушной навигации Модестас Пикутис.

Свидярскис не мог сказать, какой ущерб был нанесен организаторам полетов на воздушных шарах.

Однако только 6 сентября вечером отозвали 10 полетов, такой полет для одного человека стоит 150 евро, если набирается 6–8 или больше человек, то за один полет убытки получаются около 10 000 евро.

„Если целый месяц не летаешь, продажи останавливаются. Когда нет полетов над Вильнюсом, это сильно чувствуется. Когда шары летают, тогда люди их видят, покупают себе полеты, дарят другим, появляется поток“, – сказал Свидярскис.

По желанию клиентов, некоторые полеты были перенесены в Тракай: „Были клиенты, которые хотели именно в Вильнюсе, они в Тракай не поехали. Это убыток. Другие согласились ехать в Тракай“.