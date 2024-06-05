2024.06.05 08:03

Над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт: такой температуры не было давно

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje – stipri liūtis
Vilniuje – stipri liūtis
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

В среду днем чуть восточнее Литвы пройдет южный циклон. Более облачной погода будет на востоке страны, на западе и особенно на северо-западе будет больше прояснений.

Вечером на литовское взморье придет холодный атмосферный фронт, увеличится облачность. В среду небольшие дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Днем все еще будет по-летнему тепло - 22–27 градусов.

В четверг ночью южный циклон уйдет, однако с запада на восток через Литву направится холодный атмосферный фронт. Облачность увеличится, прогнозируют кратковременные дожди, которые с утра охватят западные районы. Местами возможны грозы. Усилится ветер. Ночью будет 10–15 градусов тепла.

В четверг днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Днем будет 19–24 градуса тепла.

В ночь на пятницу дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 7–12, у моря 13–14 градусов выше нуля. Днем кратковременные осадки прогнозируют на большей части территории страны. Днем будет 17–22 градуса.

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