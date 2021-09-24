Во многих районах пройдут небольшие дожди. Утром еще ожидается юго-западный ветер, но днем он изменится на северный, северо-западный. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра достигнут 15–20 м/с, у моря 21–23 м/с. Днем будет от 10 градусов тепла на юго-востоке до 14–15 у моря.
В субботу ночью над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Будет пасмурно и дождливо. Дождь пройдет по всей Литве. Будет дуть порывистый западный или северо-западный ветер, скорость ветра 15–18 м/с. Утром будет 6–11, на западе 12–14 градусов тепла.
В субботу днем будет облачно, однако к вечеру, начиная с запада, небо прояснится. Дождь ожидается по всей стране, однако будет не затяжным, а кратковременным, местами небольшие дожди пройдут несколько раз. По-прежнему будет дуть сильный ветер - 15–18 м/с. Воздух прогреется до 13–17 градусов тепла.
В воскресенье над Литвой установится зона высокого давления. Небо расчистится. В темное время суток на востоке местами пройдут дожди. Днем вероятность осадков снизится. Немного ослабеет ветер. Утром будет 5–10, у моря 11–13 градусов тепла. Днем опять будет 13–17 градусов.
По нынешним данным, на следующей неделе будет без осадков. Ветер успокоится, Температура немного снизится, по ночам ожидаются заморозки.
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